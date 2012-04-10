《香港报摘》--信报4月10日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 要闻版头条:
--通胀反弹放水难,A股终止三连升.
* 其他:
--虽然复活节并非内地客赴港旅游旺季,但仍有大量内地客访港.据入境事务处统计,4月6日至8日三日内,共有22万内地人入境,但过往内地客追捧的珠宝、钟表及金饰销售市况较弱.
--大市波动,内地电线电缆供应商江南集团(代号:1366)仍于今日正式招股,计划本月20日挂牌.一年内到期的银行短期贷款增加53.4%至14亿元人民币.管理层称贷款增加是作为一般营运资金之用.
--康师傅(0322.HK)宣布,附属公司与Calbee及伊藤忠商事签订合资协议成立合资公司,从事生产及销售休闲食品业务.注册资本将为2,000万美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保