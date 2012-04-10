《香港报摘》--信报4月10日

* 要闻版头条:

--通胀反弹放水难,A股终止三连升.

* 其他:

--虽然复活节并非内地客赴港旅游旺季,但仍有大量内地客访港.据入境事务处统计,4月6日至8日三日内,共有22万内地人入境,但过往内地客追捧的珠宝、钟表及金饰销售市况较弱.

--大市波动,内地电线电缆供应商江南集团(代号:1366)仍于今日正式招股,计划本月20日挂牌.一年内到期的银行短期贷款增加53.4%至14亿元人民币.管理层称贷款增加是作为一般营运资金之用.

--康师傅(0322.HK)宣布,附属公司与Calbee及伊藤忠商事签订合资协议成立合资公司,从事生产及销售休闲食品业务.注册资本将为2,000万美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 乔艳红

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