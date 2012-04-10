〔香港个股〕新鸿基地产郭氏兄弟今早再赴廉政公署--电视

路透香港4月10日电---香港有线电视周二报导称,因涉嫌贪污被捕的新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江及郭炳联今早到廉政公署北角总部报到.

报导并称,涉同案的前政务司司长许仕仁今早亦到廉署报到.

廉政公署于3月29日采取行动,拘捕了"一间香港上市公司"的两名高层以及一名前任香港政府主要官员,指被捕人士涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.其后证实为郭炳江和郭炳联,以及在2005-07年间出任政务司司长前,曾担任新地顾问的许仕仁.[ID:nSB1464848](完)

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