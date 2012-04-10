〔香港个股〕新鸿基地产郭氏兄弟今早再赴廉政公署--电视

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港4月10日电---香港有线电视周二报导称,因涉嫌贪污被捕的新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江及郭炳联今早到廉政公署北角总部报到.
报导并称,涉同案的前政务司司长许仕仁今早亦到廉署报到.
廉政公署于3月29日采取行动,拘捕了"一间香港上市公司"的两名高层以及一名前任香港政府主要官员,指被捕人士涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.其后证实为郭炳江和郭炳联,以及在2005-07年间出任政务司司长前,曾担任新地顾问的许仕仁.[ID:nSB1464848](完)
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--记者 李珊珊/雷美珍; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p