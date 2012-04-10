《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日

* 明报

--去年因欧债危机引发的全球经济放缓影响了本港外贸形势.全球三大快递公司之一联邦快递(FedEx),香港及澳门区董事总经理梁铭添表示,已关注到客户因大环境而改变经营模式,订单愈来愈倾向小批量及急件,公司已作出配合去迎合市场变化.(B01)

--银泰百货(1833.HK)公布,截至3月底止三个月的总销售额为35.28亿元人民币,按年增长16%,期内开店超过一年同店销售的总销售额为33.26亿元人民币,按年增长9.1%. (B02)

--内地汽车减振器厂商--中国车辆零部件(1269.HK)行政总裁赵志军表示,今年全年公司减振器销量目标为按年增长20%以上.按首两月客户订单来看,不论合资品牌还是民族品牌,都在逐月上调全年产量预算,反映内地汽车市场回暖.(B02)

* 星岛日报

--据广州市国土房管局数据显示,广州市一手住宅成交均价每平米跌穿12,000元人民币,至为每平方米11,694元人民币,按年下降3%,而若与上年第四季相比,成交价上升2.7%. B02)

--江苏省电线电缆供应商江南集团,今天起公开招股,每手入场费4,141.33港元.该公司主席及行政总裁芮福彬表示,集团冀在港上市集资后,扩充高压及超高压电缆生产设施,分享政策下行业的增长潜力.(B03)

--据土地注册处资料显示,今年3月录得所有种类楼宇买卖合约共14,306宗,较2月份升逾1.6倍,其中1,000万港元以上的住宅交投表现最为出色,录得1,020宗,创该类型物业的近19个月新高,亦较2月份大幅上升2.47.(C02)

* 苹果日报

--候任行政长官梁振英上周一与八大银行会晤.据悉, 会上他要求业界代表就现行CEPA(内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排)补充协议下,未包含但可拓展的构思提出具体意见.有银行提交的建议,包括准许港银经CEPA框架,将一定额度离岸人民币存款,直接用作跨境贷款予经核准的广东省企业. (B04)

* 东方日报

--以"双币(港币及人民币)双股"或"双币单股"方式发行人民币新股如箭在弦.中央证券董事总经理锺绦虹表示,因中介人现系统只可将人民币组别及港元组别分开处理重复申请,故已透过投行与监管机构沟通,希望届时能够容许散户于人民币组别及港元组别各入一张申请. (B02)

--内地传媒指,杭州有房地产开发商向法院申请破产,成为此轮房产调控政策下,杭州第一家因资金链问题申请破产的房产公司.(B04)

* 文汇报

--据香港交易所(0388.HK)资料显示,截至今年3月30日,处理中的上市申请个案有66宗,原则上批准但仍未上市的企业达19家,证明仍有一定数量的企业正在排队上市,这当中可能包括几宗规模逾百亿港元的首次公开招股. (B01)

* 大公报

--TCL多媒体(1070.HK)公布,今年3月份LCD电视机总销售量较去年同期大幅增长123.4%至1,120,967台;其中3月整体LED背光液晶电视机销售量达724,241台,占其LCD电视机总销售量的比重上升至64.6%.(B02) (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/乔艳红

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