〔港报财经评论〕股市调整再刮东风--信报4月10日

股市调整再刮东风/ 习广思

一个短暂假期过后,恍似蜜月期完结,一切负面消息涌现,先有西班牙债务纷扰,再有美国就业数据,昨天再出现中国通胀数据回升,沪深300指数跌0.98%.随着业绩期结束,大市走势有点如履薄冰,公司业绩惊多于喜,但大市水源未乾,看好的投资者总有后着.在这种好淡战形势下,恒指及国企调整未休,而早就开始洗白白的民企股及二三线股,全面进入汰弱留强的筛选时间,因此大市4月份将进入高难度的选股时期.股市蜜月期结束,意味投资者需要回归现实."黄金交叉"有考验过去五个交易日,恒指在250天线穿梭争持,技术走势疲弱是不争事实,上周四再失守250天线,收报20,593点,一旦再向下寻底跌穿20,000点的话,假如以国企指数作参考,目前恒指150天线是在19,548点.若回顾黄金比率的话,恒指由2010年11月高位下跌,2011年10已见低位,2月近乎完美反弹61.8%,见反弹浪的顶,现时回落至20,500点水平,会不会下试19,538点?

事实上,10天线由3月初开始向下,大有机会跌穿250天线,成为许多人口中的短线"死亡交叉".50天线放平迹象,较关心的是中线"黄金交叉"能否得以持续,一旦恒指再下跌,这次"黄金交叉"可能启示入市作用不大.其他新兴市场的调整一样急速,但巴西反弹力强,现时虽跌穿50天线,但"黄金交叉"讯号依然反映利好中线趋势.半杯水看欧洲救市,大抵德拉吉及欧洲政客们的蜜月期也快要完结.上周欧央行按兵不动,但"债券义和团"已经发难,上周再进一步抛售西班牙、意大利国债.10年期西班牙债息5.757厘,10年期意大利债息升至5.453厘.西班牙政府削赤的问题,意大利政府前车,LEX栏指出西班牙政府选择性瘦身,大规模削赤方案中,未愿向政府薪酬及公营架构开刀,反而向研究及发展开支方面落手.在意大利身上,债券义和团大获全胜,毕竟意国政府负担不起债息再升,相反西班牙政府已由IMF手上拿取大量资金,政府有再融资压力,却不如意大利般严重,义和团这次会否成功?如此形势,德拉吉可能随时要准备入市买债.

大选年憧憬不断麦嘉华唱淡股市好几个月,过早看淡只因这轮美股升势无人相信,但如今应该开始应验.上周提及消费股强势让经济存在憧憬,但不要忘记原材料、金融等股份落后.事实上,美股成交减低、技术超卖等因素,早就看在投资者眼内,大幅调整,只欠东风,如今东风已到.由弱至强,这轮美股升浪,中小型股走势至为落后,罗素2,000指数失守50天线,再跌会测试250天线.道指3月中开始横行,上周回试50天线.(B03)