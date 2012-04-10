〔港报财经评论〕濠赌股迎旺季上冲--经济日报4月6日

濠赌股迎旺季上冲/ 林瑞芬

港股今日又休市,综合本周三个交易日,没大方向,基本上,上落为主.恒指经周二上升后,昨又回落197点,收报20,593,成交额490.3亿港元.技术上,恒指关键阻力在21,000点左右,而支持在20,000点,不宜失守.,民企股仍然有排震,怕不幸被浑水拨污,报告一出股价大挫.此际,民企股怕被乱箭伤.大市好淡反覆拉锯,跟红顶白跟强势大价股较易控风险.周三推介留意的瑞声科技(2018.HK)昨抽升4.5%至23.45港元收市.而腾讯(0700.HK)就无起跌,收报222.8港元,表现好过大市.市场对第二季,中国内地或降RRR或降息仍心存憧憬.上证综合指数昨升1.74%,站上2,300点收市,报收2,302点.中石油(0857.HK)去年不是被抽千多亿暴利税,盈利基数几可拍得住内银股工行(1398.HK).内银股被抽暴利税恐怕非轻易,油股就话借油价机制定价,那内银股又是甚么机制定价?不过,借贷市场趋于开放的国策可能增加.面对其他民间金融机构的挑战,国有内银股会渐受竞争压力,但这过程恐怕要很长.高速盈利增长不再之担心、恐怕,只是短线困扰内银股.在该股份相对实力雄厚下,只要外围资金又冲动,以挟内银股助力推动恒指的诱因下,还是有机会再推动内银股.

说回大市,交投偏淡静.今日又因假期休市,连日假期,应节的考虑濠赌股,有机会在长假后补涨.澳门3月博彩毛收入按年增24%,只较去年10月及今年1月月度纪录略差,每日每桌收益8.06亿澳门元,比1月/2月的8.22亿澳门元低.但走势仍然强劲,估计4月假期多,吸引旅客,博彩收入本月料不差.美银美林预期,澳门的博彩收入全年增长比率17%.德银3月曾出报告预测,澳门的博彩收入今年增长更有可能达20-25%.澳门自开放赌权后,赌场林立,连度假式酒店亦相继落成,濠赌股逐步进入收成期.去年度已开始见濠赌股派发股息,中期在趋于稳定增长的博彩收入.加上,配套设施的收入支持股价,买濠赌股博赚价又赚息的趋向较为明朗.

金沙中国(1928.HK),其金沙城中心将于4月11日开幕.据以往经验,有新场落成,人贪新鲜,都会到新场试玩,故年初以来该股特别受证券商看好.据公司公布,金沙城中心的首阶段投入服务,包括康莱德酒店逾600间客房及套房、假日酒店超过1,200间客房,并提供庞大的会议场地、零售及各具特色的餐饮设施.而第2A期则料在下半年度开业,将额外增加200张中场博彩桌,以及约2,000间酒店客房.项目第2B期则预计在2013年上半年开业,将额外增多2,000间酒店客房.酒店房增加,博彩桌亦增加,令旅客更多时间于其大型娱乐场中博彩、餐饮,从而增加集团的博彩收入及非博彩收入如酒店服务收入等.(009)

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市况不明选低PB高息股/ 余少文

中资股在复活节前夕"受难",希望长假后可以"复活",只是下周公布的经济增长预期放缓,以及首季业绩披露,都为市场带来不明朗因素,可留意一些低PB但高息股份,因防守性较强.大市昨日低开,惟中国内地股市显着造好,带动国企指数先低后高,惟全日仍跌114点或1.1%,收10,744点,成交额增加至130亿港元,44%主板H股逆市上升.而红筹指数跑赢大市,尤其内房股和联想集团(0992.HK)造好,带动红指升8点,收4,044点,成交额约48亿港元.尽管大市下跌,但过去一个多星期主要呈上落走势格局,国指在10,500点至10,900点上落,乐观而言可透过上落市来消化2月下旬下跌的沽压,然后等待利好消息.

不少中资股业绩伴随经济放缓而下跌,如第一季经济表现欠佳,则H股在4月中下旬派发的首季成绩表颇大机会难有憧憬.缺乏憧憬下,股价难有支持,大市在4月似乎是易跌难升.当然,国指目前横行整固,加上10,000点是心理重要支持位,只是大市又要面对经济放缓和业绩不理想等利淡因素,自然增加波动性,股民要面对忽然急升急跌走势.由于市况偏向不明朗,观望是最好策略,即使入市也要见好即收,或趁股价显着下跌时向防守性较强的股份埋手.粗略计算已公布业绩的H股,发现44%股份的股价低于每股NAV,即PB不足1倍,公司立即清盘,以昨日收市价买入已有利可图.只是低PB除了是投资者恐慌性抛售造成外,不少是因为业绩欠佳,又或有内在毛病而长期低PB,跟一些H股长期较A股呈大折让的情况有点相似,部分股份只宜见势短炒.

不过,低PB股份中,可留意一些高息兼且业绩相对稳定,又或有增长空间的股份,五分一低PB股的股息便超过5厘,又以北青传媒(1000.HK)、首创置业(2868.HK)、新华文轩(0811.HK)息率最高,分别为12.6厘、10厘和8.8厘.庆铃汽车(1122.HK)、中国银行(3988.HK)等也有6厘以上.只要这些股份今年业绩跟去年相若及派息率不变,已经可以保持高息及维持吸引力.而彭博综合证券商预测数字后,预期新华文轩、庆铃、中行等今年每股盈利可录得7%-13%不等升幅,庆铃和中行今年预测息率可维持6厘以上,新华文轩预测息率可升至逾9厘,即是说这些股份现价已有吸引力.只是担心大市会先跌,第二、三季间才见底回升和重拾升浪,始终认为耐心等股价下跌才出手未迟,届时预测息率更可提高,吸引力会更大.(010)