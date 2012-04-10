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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘下跌,中资股表现疲弱

路透香港4月10日电---香港股市周二在四日长假之后低开,中资股拖累大盘.本周稍晚中国将公布更多经济数据,料将显示经济虽然放缓但没有硬着陆.

恒生指数.HSI低开1%至20,387.43点.恒生国企指数.HSCE跌1.09%至10,627.3.(完)

--编译 李春喜;审校 张荻

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