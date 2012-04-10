〔香港股市〕恒生指数开盘下跌,中资股表现疲弱

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港4月10日电---香港股市周二在四日长假之后低开,中资股拖累大盘.本周稍晚中国将公布更多经济数据,料将显示经济虽然放缓但没有硬着陆.
恒生指数.HSI低开1%至20,387.43点.恒生国企指数.HSCE跌1.09%至10,627.3.(完)
--编译 李春喜;审校 张荻
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p