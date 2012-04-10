〔港报社评〕华莱士是一个时代的见证--星岛日报4月10日

美国著名记者华莱士(Mike Wallace)病逝,这位以风度和辞锋尖锐的新闻工作者,以访问中国领导人江泽民而为港人熟悉.他的成功,有本身努力,也是一个时代的写照,未来再有没有这样的记者明星出现,相信无人可以断言.曾经长期为权威时事节目"60分钟时事杂志"担任访问工作的华莱士,是美国新闻行业的象征,他在新闻岗位孜孜不倦,外型风度翩翩,谈吐优雅,最难得是发言尖锐,一语中的.港人印象最深刻的,当然是他当面问到访美国、当时的国家主席江泽民,关于挡着"六四"坦克的人士命运,以及后来江泽民怒斥香港记者简单幼稚时,大赞华莱士高水平的一番话.

成功扮演美国人民代表.华莱士挑战政要,敢问尖锐问题,并非只是针对中国领导人,就算面对美国人眼中要可怕得多的已故伊朗精神领袖霍梅尼,他一样出言不逊.由于他的访问精采纷呈,留下不少历史见证,令他成为新闻行业以至传媒界的神话.

一国独大打造明星光芒.没有美国的政治制度和强盛国力,没有可能出现像华莱士一样的超级记者明星.随着全球政局变化,国际间由一国独大变成相对多元,美国媒体仍然占有绝对优势,但气焰比90年代已稍见收敛,从全球均衡和发展来说,这现象不算是坏事,至于在这个环境下,将来再有没有像华莱士一样光芒四射的新闻明星,却不得而知了.(A05)