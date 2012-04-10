〔港报社评〕促大和解,梁振英须以民为先--经济日报4月10日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
中国国务院港澳办主任王光亚昨呼吁香港各界大和解,此大方向正确,惟候任特首梁振英小心莫误将市民利益,以换取与既得利益集团的和解.梁振英必须站稳民众立场,以公众利益为根本,才能促进真正的社会大团结.莫以公众利益换既得利益者和解.王光亚昨在梁振英上京准备接受任命前夕呼吁,各界在特首选举后应放下分歧,实现大和解及大团结,共同支持新任特首.梁振英在特首选举时获较高民意支持,底因是其打造的变革形象,令市民期望他可扭转港府过去十多年偏向大地产商、大财团的政策,打破既得利益集团掣肘香港公平与发展的困局.
但近日有在竞选时大力支持梁营的人士力倡特赦新界僭建,此不单令市民反感,更担心梁振英会否为与新界乡绅大和解,对竞选时承诺作不同诠释,宽待新界僭建,损害公平与法治精神.其一,担忧改革未能审时度势及过犹不及,反损公众利益,就如1997年提出的"八万五"房屋政策,加剧香港楼价暴挫,就是前车之监.其二,市民忧虑他与既得利益集团直接对碰太剧,遭利益集团反制,令政策不但难获立法会通过,更难以落实,造成香港社会、经济折腾.
团结社会最大多数考新特首意志.市民心情矛盾,梁振英作为未来特首,就要为民解忧解难,既要推动社会和解,弥补竞选时暴现的裂痕,促进社会和谐和港府有效施政,但同时必须站稳市民立场,用市民利益换取表面和谐,那将造成社会更大撕裂和民怨.个中任务艰巨,严峻考验梁振英的执政取向、意志和能力.(A08)
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保