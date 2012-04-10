〔港报社评〕促大和解,梁振英须以民为先--经济日报4月10日

中国国务院港澳办主任王光亚昨呼吁香港各界大和解,此大方向正确,惟候任特首梁振英小心莫误将市民利益,以换取与既得利益集团的和解.梁振英必须站稳民众立场,以公众利益为根本,才能促进真正的社会大团结.莫以公众利益换既得利益者和解.王光亚昨在梁振英上京准备接受任命前夕呼吁,各界在特首选举后应放下分歧,实现大和解及大团结,共同支持新任特首.梁振英在特首选举时获较高民意支持,底因是其打造的变革形象,令市民期望他可扭转港府过去十多年偏向大地产商、大财团的政策,打破既得利益集团掣肘香港公平与发展的困局.

但近日有在竞选时大力支持梁营的人士力倡特赦新界僭建,此不单令市民反感,更担心梁振英会否为与新界乡绅大和解,对竞选时承诺作不同诠释,宽待新界僭建,损害公平与法治精神.其一,担忧改革未能审时度势及过犹不及,反损公众利益,就如1997年提出的"八万五"房屋政策,加剧香港楼价暴挫,就是前车之监.其二,市民忧虑他与既得利益集团直接对碰太剧,遭利益集团反制,令政策不但难获立法会通过,更难以落实,造成香港社会、经济折腾.

团结社会最大多数考新特首意志.市民心情矛盾,梁振英作为未来特首,就要为民解忧解难,既要推动社会和解,弥补竞选时暴现的裂痕,促进社会和谐和港府有效施政,但同时必须站稳市民立场,用市民利益换取表面和谐,那将造成社会更大撕裂和民怨.个中任务艰巨,严峻考验梁振英的执政取向、意志和能力.(A08)