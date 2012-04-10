版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 09:22 BJT

《香港重要政经日程》--4月10日-4月13日

=====================今日香港主要政经消息==========================

4月10日(二)

-- 香港公布截至3月底外汇储备资产.

--09:00 中国民生银行(1988.HK)在北京召开股东大会.

--16:30 渣打银行(2888.HK)亚洲通胀等相关议题记者会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

4月11日(三)

*-- 中国海外宏洋集团(0081.HK)一季度业绩公布.

--09:00 中兴通讯(0763.HK)在深圳召开股东大会.

*--11:00 华侨城(亚洲)(3366.HK)股东特别大会.

*--16:15 财务汇报局记者会.

4月12日(四)

*--09:30 百灵达国际(2326.HK)股东特别大会.

--10:00 广州药业股份(0874.HK)在广州召开股东大会.

*--10:00 双桦控股(1241.HK)股东周年大会.

*--11:00 华侨城(3366.HK)股东特别大会.

*--14:30 YGM贸易(0375.HK)董事会,决议是否分派特别股息.

*4月13日(五)

-- 福田实业(0420.HK)公布中期业绩.

--10:00 京能清洁能源(0579.HK)股东临时大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐