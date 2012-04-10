《香港重要政经日程》--4月10日-4月13日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月10日(二)
-- 香港公布截至3月底外汇储备资产.
--09:00 中国民生银行(1988.HK)在北京召开股东大会.
--16:30 渣打银行(2888.HK)亚洲通胀等相关议题记者会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
4月11日(三)
*-- 中国海外宏洋集团(0081.HK)一季度业绩公布.
--09:00 中兴通讯(0763.HK)在深圳召开股东大会.
*--11:00 华侨城(亚洲)(3366.HK)股东特别大会.
*--16:15 财务汇报局记者会.
4月12日(四)
*--09:30 百灵达国际(2326.HK)股东特别大会.
--10:00 广州药业股份(0874.HK)在广州召开股东大会.
*--10:00 双桦控股(1241.HK)股东周年大会.
*--11:00 华侨城(3366.HK)股东特别大会.
*--14:30 YGM贸易(0375.HK)董事会,决议是否分派特别股息.
*4月13日(五)
-- 福田实业(0420.HK)公布中期业绩.
--10:00 京能清洁能源(0579.HK)股东临时大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保