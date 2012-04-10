〔香港个股〕新地联席主席郭炳江等到廉署报到,获准延长保释(更新版2)

(新增廉政公署回应)

* 涉案三名人士获准延长保释

* 廉署现阶段不会提出检控

路透香港4月10日电---据香港电台的报导称,因涉嫌贪污被捕的新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江周二早上到廉政公署北角总部报到,并获准延长保释.

报导称,郭炳江与涉同案的前政务司司长许仕仁今早先后到廉署报到,并获准延长保释,而廉署现阶段不会提出检控.

廉政公署发言人回应路透查询时表示,涉案其中两名人士今早回廉署延长保释,而另一名人士稍早已延长了保释.

今早八时许,许仕仁到达廉署,逗留约10分钟后离开.郭炳江随后到达,逗留短时间后离开.至于另一涉案的新地联席主席郭炳联则未见同行.

廉政公署于3月29日采取行动,拘捕了"一间香港上市公司"的两名高层以及一名前任香港政府主要官员,指被捕人士涉嫌触犯《防止贿赂条例》及公职人员行为失当罪行.该上市公司另一名高层人员以及其他四名人士,亦因涉嫌与这宗案件有关,较早前被廉署拘捕.其后证实为郭炳江和郭炳联,以及在2005-07年间出任政务司司长前,曾担任新地顾问的许仕仁.[ID:nSB1464848]

事件令新地股价一度暴泻,30日复牌单日市值蒸发逾400亿港元.据《福布斯》的最新数统计,郭氏家族以183亿美元的身家,排行香港富豪榜第二位,仅次于亚洲首富,长实(0001.HK)及和黄0013.HK主席李嘉诚.

郭炳江上周对记者表示,目前新地"一切如常",销售等工作仍按计划进行,此前公司高层被拘不会影响公司运作.[ID:nSH0101301]

新地今早股价先跌后回升,香港时间15:22,该股持平于95.95港元;大市恒生指数.HSI则跌1.05%.(完)

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