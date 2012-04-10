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货币新闻 | 2012年 4月 10日 星期二 12:29 BJT

〔香港个股〕汇丰称正在与KDB谈判出售其韩国零售银行及财富管理业务

路透香港4月10日电--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二表示,正在与韩国KDB金融集团谈判,将其当地的零售银行(retail banking)与财富管理业务出售予该韩国金融集团旗下的韩国产业银行(KDB)[KDB.UL].

汇丰在香港联交所发布公告表示,双方谈判正在进行中,并不意味着一定会达成交易.汇丰会在适当时机作进一步公布.

KDB集团董事长去年11月曾表示,公司正在洽购汇丰控股韩国零售业务.[ID:nSB1243522](完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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