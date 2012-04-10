〔香港个股〕汇丰称正在与KDB谈判出售其韩国零售银行及财富管理业务

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港4月10日电--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周二表示,正在与韩国KDB金融集团谈判,将其当地的零售银行(retail banking)与财富管理业务出售予该韩国金融集团旗下的韩国产业银行(KDB)[KDB.UL].
汇丰在香港联交所发布公告表示,双方谈判正在进行中,并不意味着一定会达成交易.汇丰会在适当时机作进一步公布.
KDB集团董事长去年11月曾表示,公司正在洽购汇丰控股韩国零售业务.[ID:nSB1243522](完)
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--记者 李珊珊; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p