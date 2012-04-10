〔香港个股〕龙源电力称首季度累计发电量同比增长6.9%,火电略降

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港4月10日电---亚洲最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周二称,今年首季度累计完成发电量按年增长6.9%,其中火电发电量轻微下降.
该公司的公告称,2012年1-3月累计完成发电量为696.6万兆瓦时;其中风电发电量增长12.07%,火电减少2.23%,其他可再生能源增长184%.
而3月份的发电量为252.4万兆瓦时,同比增长5.4%.
龙源电力为中国五大电力集团--国电集团旗下子公司.该股午盘初段跌4.41%,报6.29港元;大市恒生指数.HSI跌1.14%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保