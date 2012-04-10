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亚洲 | 2012年 4月 10日 星期二 13:25 BJT

〔香港个股〕龙源电力称首季度累计发电量同比增长6.9%,火电略降

路透香港4月10日电---亚洲最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)周二称,今年首季度累计完成发电量按年增长6.9%,其中火电发电量轻微下降.

该公司的公告称,2012年1-3月累计完成发电量为696.6万兆瓦时;其中风电发电量增长12.07%,火电减少2.23%,其他可再生能源增长184%.

而3月份的发电量为252.4万兆瓦时,同比增长5.4%.

龙源电力为中国五大电力集团--国电集团旗下子公司.该股午盘初段跌4.41%,报6.29港元;大市恒生指数.HSI跌1.14%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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