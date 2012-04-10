〔中港个股〕金隅股份目标今年合同签约面积增13%,称刚性需求支撑市场

路透香港4月10日电----北京金隅股份(2009.HK)(601992.SS)周二表示,该公司今年的合同签约面积目标为110万平方米,按年增加13%,合同销售额目标为130亿元人民币;公司并料在调控政策下,刚性需求仍将继续支撑房地产市场.

北京金隅为中国大型建筑材料生产商,同时亦参与商品房及保障性住房的开发.其保障性住房土地主要来自本身的工业用地转换用途所得.

"房地产市场的刚性需求仍然很大,...假如管理得好,今年公司房地产板块比去年还会有增长."金隅股份主席蒋卫平在发布会上称.

去年金隅股份房地产开发板块营业收入按年上升19%,至82.8亿元,销售面积97.3万平方米,增长8.4%.

蒋卫平表示,公司的纵向业务模式,即从上游水泥生产至下游房地产开发,使公司的开发成本较低,能"薄利多销",所以若管理得好,今年该业务板块仍会继续增长,但他没有作出具体预测.

至于水泥业务方面,金隅股份董事会工作部部长郑宝金表示,今年首季公司的水泥价格和销售量按年均录得下降,主要因去年同期的传统淡季表现畅旺,令比较基数较高,加上内地经济增长放缓导致需求减慢.

不过,该公司表示,自3月下旬开始水泥价量开始上升,且回复到正常水准.去年全年公司的水泥加熟料综合销量为3,672万吨,按年增长29%.公司执行董事兼财务总监王洪军表示,届今年底公司的水泥产能将达5,000万吨.

金隅股份H股午盘尾段跌1.56%,报6.95港元;其A股则收涨0.87%,报8.16元人民币.(完)

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