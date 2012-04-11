《香港报摘》--经济日报4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--薄熙来逐出政治局,涉违纪遭立案调查.
* 其他:
--卷入"政商勾结"疑案的前政务司司长许仕仁、新地(0016.HK)联席主席郭炳江及郭炳联,分别在昨天及上周四(4月5日)赴廉署报到,未有被落案检控,继续获准以50万至200万港元现金保释,至下月底再返廉署报到.
--香港大学民意研究计划发现,候任特首梁振英的反对率过半,达51%,远高于38%支持度,民望净值负13个百分点,最新评分为51.5分.调查亦发现,59%不满特首产生过程,是历次特首选举中最高.
--长实(0001.HK)宣布,建议将聘用近40年的德勤．关黄陈方会计师行换走,改用罗兵咸永道,与和黄0013.HK看齐.长实管理层指,此举有助缩短核数时间,有望明年提早公布业绩.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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