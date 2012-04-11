《香港报摘》--经济日报4月11日

* 要闻版头条:

--薄熙来逐出政治局,涉违纪遭立案调查.

* 其他:

--卷入"政商勾结"疑案的前政务司司长许仕仁、新地(0016.HK)联席主席郭炳江及郭炳联,分别在昨天及上周四(4月5日)赴廉署报到,未有被落案检控,继续获准以50万至200万港元现金保释,至下月底再返廉署报到.

--香港大学民意研究计划发现,候任特首梁振英的反对率过半,达51%,远高于38%支持度,民望净值负13个百分点,最新评分为51.5分.调查亦发现,59%不满特首产生过程,是历次特首选举中最高.

--长实(0001.HK)宣布,建议将聘用近40年的德勤．关黄陈方会计师行换走,改用罗兵咸永道,与和黄0013.HK看齐.长实管理层指,此举有助缩短核数时间,有望明年提早公布业绩.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 乔艳红

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