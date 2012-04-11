《香港报摘》--信报4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--薄熙来政治生涯终结.
* 其他:
--长实(0001.HK)突换核数师惹重组憧憬.分析认为,长实突然"辞退"沿用39年的核数师,相信是为集团重组而铺路;长实执董兼副董事总经理叶德铨回应有关重组问题时则吊诡地表示:"这一分钟没有重组计划".
--杭州金星房地产破产,成为调控"第一滴血",令人关注内房会否爆发破产潮.据统计多家刚公布全年业绩的内房股,发现四家房企短债远高于手头现金;其中合生创展(0754.HK)及恒盛地产(0845.HK)今年内需偿还的债项超过或接近100亿元人民币,沿海家园(1124.HK)或因未能延长到期债务而面临违约风险.分析认为,若相关房企今年销售未能"突飞猛进",这些高危一族或有可能面临卖盘或违约的可能.
--龙头房企中国海外(0688.HK)表现跑输大市,上月仅录得91亿元人民币销售额,按月下跌逾三成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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