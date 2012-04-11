《香港报摘》--信报4月11日

* 要闻版头条:

--薄熙来政治生涯终结.

* 其他:

--长实(0001.HK)突换核数师惹重组憧憬.分析认为,长实突然"辞退"沿用39年的核数师,相信是为集团重组而铺路;长实执董兼副董事总经理叶德铨回应有关重组问题时则吊诡地表示:"这一分钟没有重组计划".

--杭州金星房地产破产,成为调控"第一滴血",令人关注内房会否爆发破产潮.据统计多家刚公布全年业绩的内房股,发现四家房企短债远高于手头现金;其中合生创展(0754.HK)及恒盛地产(0845.HK)今年内需偿还的债项超过或接近100亿元人民币,沿海家园(1124.HK)或因未能延长到期债务而面临违约风险.分析认为,若相关房企今年销售未能"突飞猛进",这些高危一族或有可能面临卖盘或违约的可能.

--龙头房企中国海外(0688.HK)表现跑输大市,上月仅录得91亿元人民币销售额,按月下跌逾三成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 乔艳红

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