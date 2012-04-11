〔香港个股〕维达国际以先旧后新方式配股筹资4.9亿港元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月11日电---中国卫生纸制造商--维达国际(3331.HK)称,该公司以先旧后新方式,在市场上配股筹资4.9亿港元.
维达国际周二晚的公告称,其主要股东富安同意按每股11.68港元出售4,200万股旧股,然后按同等价格认购同等数量新股.是次维达国际透过发行新股筹资净额预计约4.7亿港元,将用于实行集团预期的产能扩充计划以及作一般营运资金.
配售价较该股周二收盘价12.3港元,折让约5%.美银美林负责是次配售安排.
该公司稍早公布,其控股股东兼主席李朝旺按每股15港元出售4,690万股维达股份予另一主要股东瑞典的消费品及纸品--爱生雅(SCA Hygiene Holding)(SCAb.ST),涉资7.04亿港元.完成交易后,李朝旺在维达的持股量,将由31.68%降至26.78%,而爱生雅的持股量则升至22.61%.[ID:nSH0101533](完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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