〔香港个股〕维达国际以先旧后新方式配股筹资4.9亿港元

路透香港4月11日电---中国卫生纸制造商--维达国际(3331.HK)称,该公司以先旧后新方式,在市场上配股筹资4.9亿港元.

维达国际周二晚的公告称,其主要股东富安同意按每股11.68港元出售4,200万股旧股,然后按同等价格认购同等数量新股.是次维达国际透过发行新股筹资净额预计约4.7亿港元,将用于实行集团预期的产能扩充计划以及作一般营运资金.

配售价较该股周二收盘价12.3港元,折让约5%.美银美林负责是次配售安排.

该公司稍早公布,其控股股东兼主席李朝旺按每股15港元出售4,690万股维达股份予另一主要股东瑞典的消费品及纸品--爱生雅(SCA Hygiene Holding)(SCAb.ST),涉资7.04亿港元.完成交易后,李朝旺在维达的持股量,将由31.68%降至26.78%,而爱生雅的持股量则升至22.61%.[ID:nSH0101533](完)

浏览维达国际其他新闻,请点选[3331.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)