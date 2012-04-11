〔中港个股〕中煤能源股份暂停买卖--联交所

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透香港4月11日电---据香港联交所周三称,中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)H股股份暂停买卖,暂未获悉原因.
停牌前,中煤能源H股周二收盘价报8.62港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。