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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 09:00 BJT

〔中港个股〕中煤能源股份暂停买卖--联交所

路透香港4月11日电---据香港联交所周三称,中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)H股股份暂停买卖,暂未获悉原因.

停牌前,中煤能源H股周二收盘价报8.62港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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