《香港报摘》--其他报纸重要消息4月11日

* 明报

--中国民营造船商熔盛重工(1101.HK)股价自3月以来已跌近四成.管理层强调,公司财务状况健康,并认为有机构利用 "民企风暴"之机做空熔盛股票以求获利.行政总裁陈强表示,不排除管理层将增持股份,支持股价.(B02)

* 星岛日报

--民企风波未有平息迹象,上月底开始停牌的澳优(1717.HK)公布,因涉及存货及应收帐款问题,核数师安永已暂停工作. (B04)

--差饷物业估价署公布,今年2月份的租售价指数均录得止跌回升,其中售价指数录得连跌4个月后首度回升,幅度为百分之一点八.至于租金指数亦连升3个月后首度回升,按月录百分之零点五的增长.(C02)

* 苹果日报

--奢侈品牌普拉达(Prada)(1913.HK)发言人表示,今个财年的首两个月(即2至3月),仍维持去年的动力,并指有信心中国市场能以去年相若的速度继续增长.(B08)

* 东方日报

--据联交所股权资料,恒地(0012.HK)主席李兆基继3月30日后,于4月2日再入市增持公司86.2万股,每股平均价43.349港元,涉资约3,736.7万港元,持好仓升至61.93%.(B04)

--百丽国际(1880.HK)公布,首季鞋类业务同店销售增长为2.8%,运动服饰业务的同店销售则降低2.4%.(B04)

* 文汇报

--市场消息指,中国长城电气集团计划月底前来香港招股,该公司计划5月10日挂牌,集资约1亿美元(约7.8亿港元),瑞信及国泰君安负责安排是次交易.(B02)

--中国外贸数字与市场预期出现差异.渣打银行(2888.HK)(STAN.L)指,对未来经济前景的乐观情绪已经逐渐调至较现实的方向,预测未来1至2个季度中国出口有下滑的可能,全年或会放缓至单位数增幅.(B02)

--上海石化(0338.HK)去年纯利倒退65%,主要受累于高原油成本及第四季化工市场需求下跌.董事长戎光道表示,今年首季情况比去年第四季略有好转,但总体情况仍未明显,没有根本性的好转.(B03)

* 大公报

--中芯国际(0981.HK)财务长曾宗琳表示,整体客户订单强劲增长的势头.及前景的改善均比预期理想,故调高2012年第一季度的营收增长预期,由原本的7%至9%调高至14%至15%. (B02)

--消费品股维达国际控股(3331.HK)和新秀丽(1910.HK)均宣布以配股方式集资,前者由大股东富安拟销售旧股予主要股东爱生雅,涉资约7亿港元,加之以先旧后新方式,集资最多5.17亿港元,用于产能扩充及一般营运资金,而新秀丽则配股集资最多约17亿港元.(B03)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽

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