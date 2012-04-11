〔中港个股〕中煤能源股份暂停买卖,因子公司煤矿发生事故(更新版2)

(新增公司回应)

* 中煤AH股双双停牌,因重要事项未公告

* 公司内部人士称,旗下上海大屯能源煤矿发生事故

路透香港4月11日电---中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)周三称,其AH股股份暂停买卖,因旗下上海大屯能源(600508.SS)煤矿发生事故.

"公司股份停牌,原因是大屯能源的一座煤矿发生事故,"中煤能源一名内部人士对路透称.

中煤能源持有大屯能源约62%的股份,后者今天亦告停牌.

据新华网稍早的报导称,位于江苏沛县的中煤集团大屯煤电公司孔庄煤矿井下7432材料道周二发生透水事故,7人被困井下.

去年9月,中煤能源的母公司--中煤集团旗下元宝湾煤矿发生透水事故,导致中煤能源在山西省所属五座井工煤矿需要停产整顿,两个月后才全面恢复生产.[ID:nSH0087055]

中煤能源的AH股今早双双停牌.据上海证券交易所称,停牌因重要事项未公告.

停牌前,中煤能源H股周二收盘价报8.62港元;其A股则报8.98元人民币.(完)

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