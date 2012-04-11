〔中港个股〕中煤能源股份暂停买卖,因子公司煤矿发生事故(更新版2)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(新增公司回应)
* 中煤AH股双双停牌,因重要事项未公告
* 公司内部人士称,旗下上海大屯能源煤矿发生事故
路透香港4月11日电---中国第二大煤炭生产商--中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)周三称,其AH股股份暂停买卖,因旗下上海大屯能源(600508.SS)煤矿发生事故.
"公司股份停牌,原因是大屯能源的一座煤矿发生事故,"中煤能源一名内部人士对路透称.
中煤能源持有大屯能源约62%的股份,后者今天亦告停牌.
据新华网稍早的报导称,位于江苏沛县的中煤集团大屯煤电公司孔庄煤矿井下7432材料道周二发生透水事故,7人被困井下.
去年9月,中煤能源的母公司--中煤集团旗下元宝湾煤矿发生透水事故,导致中煤能源在山西省所属五座井工煤矿需要停产整顿,两个月后才全面恢复生产.[ID:nSH0087055]
中煤能源的AH股今早双双停牌.据上海证券交易所称,停牌因重要事项未公告.
停牌前,中煤能源H股周二收盘价报8.62港元;其A股则报8.98元人民币.(完)
浏览中煤能源其他新闻,请点选[1898.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
--记者 雷美珍/朱球; 审校 乔艳红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)