《香港重要政经日程》--4月11日-4月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
4月11日(三)
-- 中国海外宏洋集团(0081.HK)一季度业绩公布.
--09:00 中兴通讯(0763.HK)在深圳召开股东大会.
--11:00 华侨城(亚洲)(3366.HK)股东特别大会.
--16:15 财务汇报局记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
4月12日(四)
--09:30 百灵达国际(2326.HK)股东特别大会.
--10:00 广州药业股份(0874.HK)在广州召开股东大会.
--10:00 双桦控股(1241.HK)股东周年大会.
--11:00 华侨城(3366.HK)股东特别大会.
--14:30 YGM贸易(0375.HK)董事会,决议是否分派特别股息.
4月13日(五)
*-- 3月份外汇基金境外资产数据.
-- 福田实业(0420.HK)公布中期业绩.
--10:00 京能清洁能源(0579.HK)股东临时大会.
*4月16日(一)
-- 南车时代电气(3898.HK)公布一季度业绩.
--10:00 汇星印刷(1127.HK)股东周年大会.
--10:00 铁货(1029.HK)股东周年大会.
--10:00 华地国际控股(1700.HK)股东周年大会.
--11:00 先传媒(0550.HK)股东周年大会.
--11:00 置富产业信托(0778.HK)股东周年大会.
--15:00 摩根资产管理公布最新投资信心指数以及市场展望.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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