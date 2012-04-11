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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 09:13 BJT

《香港重要政经日程》--4月11日-4月16日

=====================今日香港主要政经消息==========================

4月11日(三)

-- 中国海外宏洋集团(0081.HK)一季度业绩公布.

--09:00 中兴通讯(0763.HK)在深圳召开股东大会.

--11:00 华侨城(亚洲)(3366.HK)股东特别大会.

--16:15 财务汇报局记者会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

4月12日(四)

--09:30 百灵达国际(2326.HK)股东特别大会.

--10:00 广州药业股份(0874.HK)在广州召开股东大会.

--10:00 双桦控股(1241.HK)股东周年大会.

--11:00 华侨城(3366.HK)股东特别大会.

--14:30 YGM贸易(0375.HK)董事会,决议是否分派特别股息.

4月13日(五)

*-- 3月份外汇基金境外资产数据.

-- 福田实业(0420.HK)公布中期业绩.

--10:00 京能清洁能源(0579.HK)股东临时大会.

*4月16日(一)

-- 南车时代电气(3898.HK)公布一季度业绩.

--10:00 汇星印刷(1127.HK)股东周年大会.

--10:00 铁货(1029.HK)股东周年大会.

--10:00 华地国际控股(1700.HK)股东周年大会.

--11:00 先传媒(0550.HK)股东周年大会.

--11:00 置富产业信托(0778.HK)股东周年大会.

--15:00 摩根资产管理公布最新投资信心指数以及市场展望.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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