〔港报财经评论〕欧洲蜜月期快完--信报4月11日

欧洲蜜月期快完/ 习广思

承接外围跌势,港股再一日调整,大市超过800只股份下跌,二三线抛售虽见稳定,但人心未定,也就是要买的话还言之尚早.恒指开市后失守20,500点,及后跌幅扩大,最低见20,297点,成功杀掉20,300-20,399点牛证重货区.午后A股反弹,但恒指反弹乏力,收报20,356点,下跌236点.大市成交额不足500亿港元,沽空比率9.33%.恒指无力收复250天线,大有机会先下试20,000点水平,即10月反弹高位.交易员指出,美股此轮调整延迟,事实上,美股周一晚对就业数据反应尚算冷静.不过,市场对美股的乐观需要更长时间来消散,亦导致港股调整近月依然未结束,而且有种跌跌升升的格局,颇像试探式逐个区域攻破.然而,调整乃是正常之事,才能把垃圾股逐一清理乾净.

尽管大市调整持续,但抽水连连,而且大都是业绩较理想的公司,才有能耐透过配股集资.相反,业绩或前景未太乐观的公司则可能要发债,或者付出更大成本融资.继昆仑能源(0135.HK)上周配股后,新秀丽(1910.HK)宣布配股最多集资17.16亿港元,折让介乎3.13%-4.73%.维达(3331.HK)配股集资最多约5亿港元,折让介乎3%-7%.值得留意的是,远东宏信(3360.HK)上月配股集资抽走28亿港元后,再宣布订立中期票据计划,12个月内可随时安排发债,可采用不同年期、条款,不多于10亿美元.类以MTN发债方式,过往都是大型企业才会采用.在大市如斯状况下,公司配股集资加密加快,“一银币,两面看”,好的方面是公司配股折让尚且不算大,仍有投资者接货,市场水源仍然是有的.坏的方面是公司集体先后出动掠水,似有赶尾班车况味,短期亦会抽走市场内部分资金,而且抽水隐忧已经吓怕部分投资者,饿狼出动时,投资者宜观望为先.

美国就业数据不理想,一众美国出口股借机调整,利丰(0494.HK)跌4.41%,创科(0669.HK)跌4.14%,德昌(0179.HK)平收,伟易达(0303.HK)在百元大关前要喘气.市场虚实,这批股份的回吐,并非美国就业数据打击,而是它们属于这轮反弹的强势股.利丰抽水一役,固然是机会主义所为,但在资本市场上,集资也实在无可厚非,若股价在250天线水平企稳,仍有吸纳价值.倒是创科及德昌这两间老牌工业股,更具有逢低吸纳价值.他们都已经走过了高峰时期,但今时今日,中资民企面对的重债危机、财务难题、业务困境,他们却可谓是过来人."见过世面"四只字,讲起来陈腔滥调,却也是事实.(B01)

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欧罗再下试1.30关/ 苏子

受到市场预期联储局短期内已不大可能会启动新一轮QE措施所影响,因此令美元的短期走势转弱为强,并带动一众非美元货币下挫.欧罗兑美元在美元转强下,于上周四以大阴烛跌破今年1月16日及3月15日在1.2622及1.3001低位所延伸的短期上升支持线,故技术上看对欧罗兑美元的短期走势非常不利,1.30心理关口已岌岌可危,进一步跌破的可能性不容抹煞.本周初及昨天亚洲市欧罗兑美元曾自1.3030低位回升至1.3133及1.3144高位,而此两个高位刚好与上述已经失守的上升支持线的阻力位相若,同时亦在100天SMA阻力附近,如此差劲的技术走势,相信定会令不少已在高位建立欧罗兑美元短仓的投资者继续把仓位持有,以打赌汇价进一步跌破1.30心理关口所带来的潜在利润.但由于欧罗兑美元在上周四跌破上述的上升支持线后,却未能于翌日借助复活节假期的淡静市况进一步跌破20天保历加通道的底部支持,反而大部分时间在1.3050-1.3080间窄幅争持,故宜留意昨天汇市在假后交投回复正常后,欧罗兑美元有否动力下试上述的保历加通道底部支持.

如昨晚美国市欧罗兑美元在跌到1.3050-1.3080区域后已见回稳过来,未见出现更猛烈的抛售压力,到最后收市时更回升至接近100天SMA甚至更高水平的话,那便要提防上周四欧罗兑美元跌破上述的上升支持线的走势实为假突破的走势陷阱,稍后汇价未必可以跌破1.30心理关口之余,更有极高机会在返回100天SMA阻力以上波动及收市后回复上升的动力,从而再度考验上月27日所造的1.3385高位,以及20天保历加通道的顶部阻力.如稍后欧罗兑美元可以稳守1.30心理关口不破,并且更可以升至20天保历加通道顶部阻力以上波动及收市,相信届时欧罗兑美元将有甚高机会向上展开一个较为显着的单边升市,随后汇价将会突破今年2月24日所造的1.3486高位,创今年新高.

因此,除非昨晚欧罗兑美元可以明显跌至1.3050/1.3080区域以下波动及收市,否则投资者不宜对欧罗兑美元看得太淡,主要提防汇价再一次在1.30心理关口附近获得支持后,可以有足够动力向上展开新一轮上升浪.若欧罗兑美元在跌不下去后可以出现新一轮上升浪,料届时美元肯定会向下重挫,令美汇指数将有极高机会跌破今年2月29日所造的78.10低位及去年11月30日所造的77.92低位,随后朝着去年5月的72.70低位升至今年1月的81.78高位的76.4%调整目标,即74.84关键支持迈进.(B08)