〔香港股市〕恒生指数开盘跌1.29%,接近200日移动均线切入位

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透香港4月11日电---香港股市周三开盘下跌,受汇丰控股(0005.HK)开跌2.2%拖累.恒生指数接近约在20,017点的200日移动均线切入位.
恒生指数.HSI开盘跌1.29%,报20,092.96点.恒生国企指数.HSCE开低1.33%,报10,455.83点.(完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
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路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。