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货币新闻 | 2012年 4月 11日 星期三 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌1.29%,接近200日移动均线切入位

路透香港4月11日电---香港股市周三开盘下跌,受汇丰控股(0005.HK)开跌2.2%拖累.恒生指数接近约在20,017点的200日移动均线切入位.

恒生指数.HSI开盘跌1.29%,报20,092.96点.恒生国企指数.HSCE开低1.33%,报10,455.83点.(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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