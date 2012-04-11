〔港报财经评论〕昆仑可防守亦可进攻--经济日报4月11日

昆仑可防守亦可进攻/ 林瑞芬

美股高位有回吐,港股脚软.恒指昨跌237点,收报20,356点,成交额493亿港元,跌市成交缩.技术上,恒指受制21,000点阻力,反覆上落,短线关键支持在近20,000点.估美股维持有限度回吐,港股亦是.看美股,苹果这几日没有随大市回落,像有意顶住等facebook上市助势,苹果不大散,纳指都好难大散.纳指险守3,000点上,纵失之,2,900点左右之支持力料强.事实上,美股只是上落,之前经济数据好又怕QE3推迟,近日经济数据不太好炒落,但又有可能触发QE3推出潜在炒回升机会.周一晚道指失守13,000点关口不见现太惊慌情绪,美股虽回,但恐慌指数VIX都只是微升,大跌空间有限,温和调整势为主,道指12,750点左右之密集支持位应将发挥支持作用.本周开始,美国企业今年首季业绩表又派发,将主导市况.

市场失当行为审裁处已受指示对悦达矿业(0629.HK)的证券交易进行研讯程序并裁定,该股昨挫6%.另又有指熔盛重工(1101.HK)所生产的货船"好望角型"被指遭买家挞订.之前,集团则被质疑应收帐过高.虽然公司发言人已第一时间出来拆弹,指该艘价值7,000万至8,000万美元的好望角型散货船买家,确实有拖欠款项,但强调船价中超过一半付款已到帐,不会出现亏损.二来,总裁陈强指熔盛为南通就业、税收和GDP贡献第一名,中国政府肯定是最支持,中行(3988.HK)肖钢董事长上周还来熔盛参观.惟目前的股民犹如惊弓之鸟,只执着财政问题,该股昨也无奈急挫8.7%.

要解心头虑,至少要见环球经济回复正轨,时间是最好的见证,民企股目前备受无情的市场洗礼,当然最终所现生还者会是股海最强,但这过程不知要经多少时间,怕踏地雷暂时是可选择退一步.国企、红筹股此际变成避难所,不过,国企、红筹文化是"多做多错,少做少错",收入增长及积极性肯定不会够民企来,国企、红筹股对股民来讲,大多是”防守性有余,但进攻性不足”.针无两头利,各自修行,对号入座.怕痛怕输,就不沾手民企股,但想乘中国号追求高回报是没可能尽避民企股,惟有拣得精及不将所有资本押注一只股份身上.股民此际又要担心环球经济不明朗对行业的挫败,又要担心企业管理不当,投大家所好,今日还是重点分析令大家安心的中资具背景股份.昆仑能源(0135.HK)一方面是红筹股,而按近年发展又不失为增长型股份.于3月14日见报中提到燃气股比油股增长更佳,指看好昆仑,当其时股价在13.38港元,估顺势探14港元,事实之后已到目标.由于最近又来发行新股或配股集资,值得跟进再分析.(012)

----------------------------------------------------------------------------------------

数据好坏参半,政策暂难松绑/ 余少文

中资股复活节后未能复活,国企指数维持过去三周上落走势,惟已公布的3月中国内地经济数据好坏参半,又预期首季经济增长持续放缓,除非资金外流严重,否则中国短期未必会进行政策预调微调.中国内地股市先跌后升,但对中资股未能带来太大支持,国企指数全日跌148点或1.4%,收10,596点,成交额约120亿港元,只有19%主板H股可以逆市上升,主要是三、四线H股.而红筹指数则跌53点或1.3%,收3,991点,成交额只有44亿港元.H股2011年业绩曲终人散,复活节过后,3月和首季经济数据陆续出笼,以及第一季业绩公布,都会影响大市表现,是4月市场焦点所在.惟过去一个多星期公布的宏观经济数据,却是好坏参半,3月份PMI达53.1%,出乎意料地高于预期的50.8%,令人一度憧憬经济好转,也冀望中资股业绩可见底.可惜近日公布的3月CPI反弹至3.6%,尽管市场已预期通胀反弹,惟高于市场预期3.4%,反映中国内地3月通胀问题较预期严重.

海关总署昨日公布的3月进出口贸易数字,出口好过预期但进口差过预期,出口增长8.9%,进口增长则为5.3%,显示中国内地内需可能没有中国期望般大,当然仍然要看未来一段时间的进出口数字.若然内需不振,则中国希望透过内需来提振经济的策略可能失效.实际上,稍后公布的第一季GDP,彭博预测8.4%,会是2009年第二季低见7.9%以来最低的一个季度,增速也会是连续五个季度下滑,反映中国内地经济表现愈来愈不济,将会直接影响上市公司盈利表现.香港上市H股去年盈利增长12%,远低于2010年同比增长37%的升幅,跟经济放缓方向一致,故相信今年首季经济增长持续放缓,H股首季业绩也不宜寄予厚望,难怪H股过去一个多月持续下跌,反弹又乏力,国指目前只能在10,500点至10,900点区间上落,也在等待消息待变.

一直憧憬中国会放松货币政策,以及加快预调微调步伐,可惜预调微调目前只有中国"出口术"的阶段,即使下调存款准备金率,今年暂时只有一次.只是中国内地通胀反弹,加价声不绝,会是人民银行继续下调存准率的障碍之一,另一是人民行长周小川一再强调的调整存准率是调节市场上的流动性,即短期会否下调存准率,跟金融机构外汇占款以及人行新增外汇变化有关.(010)