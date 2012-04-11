〔港报社评〕要增加车费,先要减浪费--星岛日报4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
继市区的士后,新界的士团体昨日亦正式向港府提交增加车费申请,预计港铁今夏又会按照机制加费5.4%,九巴虽然未有申请,但不讳言成本上升构成加费压力.市民面对日益高涨的交通费开支,港府除了透过津贴帮补,应要求公共交通机构提高营运效率,把节省的成本回馈到乘客身上.
公共交通行业申请加费,理由不一.有的如港铁,虽然盈利逾百亿港元,但因为与政府签订了"可加可减"机制协议,仍然可以加费5.4%.港府依照合约无从阻止,只能够待检讨机制时设法修订,期间希望港铁基于企业社会责任,扩大乘车优惠来降低对民生的冲击.公帑补贴也好,批准加费也好,原则是确保市民负担合理车费,同时不致变相纵容营运者牟取暴利,或者弥补经营不善的损失.公共交通机构提出加价申请前,需要向公众展示自己的经营状况,以及在提高生产力减少浪费资源方面下了多少工夫.
增转车优惠免变相加费.取消部分巴士路线,或者改为接驳港铁的工具,市民最大的反对原因,是转车增加不便兼增加开支.巴士公司要克服这个难关,需要令受影响的市民,感觉不是在削减服务又变相加费,现时巴士公司就算提供转乘优惠,幅度明显太少.巴士公司不但要扩大优惠,而且可以与港铁公司商讨联合提供转乘优惠,以求达到市民、巴士公司和港铁三赢的方案.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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