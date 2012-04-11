〔港报社评〕要增加车费,先要减浪费--星岛日报4月11日

继市区的士后,新界的士团体昨日亦正式向港府提交增加车费申请,预计港铁今夏又会按照机制加费5.4%,九巴虽然未有申请,但不讳言成本上升构成加费压力.市民面对日益高涨的交通费开支,港府除了透过津贴帮补,应要求公共交通机构提高营运效率,把节省的成本回馈到乘客身上.

公共交通行业申请加费,理由不一.有的如港铁,虽然盈利逾百亿港元,但因为与政府签订了"可加可减"机制协议,仍然可以加费5.4%.港府依照合约无从阻止,只能够待检讨机制时设法修订,期间希望港铁基于企业社会责任,扩大乘车优惠来降低对民生的冲击.公帑补贴也好,批准加费也好,原则是确保市民负担合理车费,同时不致变相纵容营运者牟取暴利,或者弥补经营不善的损失.公共交通机构提出加价申请前,需要向公众展示自己的经营状况,以及在提高生产力减少浪费资源方面下了多少工夫.

增转车优惠免变相加费.取消部分巴士路线,或者改为接驳港铁的工具,市民最大的反对原因,是转车增加不便兼增加开支.巴士公司要克服这个难关,需要令受影响的市民,感觉不是在削减服务又变相加费,现时巴士公司就算提供转乘优惠,幅度明显太少.巴士公司不但要扩大优惠,而且可以与港铁公司商讨联合提供转乘优惠,以求达到市民、巴士公司和港铁三赢的方案.(A06)