〔港报社评〕加大改善民生力度促进内需--文汇报4月11日

在欧美经济低迷,外需市场萎缩的情况下,中国外贸形势不乐观是意料中事.在此情形下,中国第一季度进出口取得7.3%的增速实属不易,却是自2009年第四季度以来的新低,反映中国外贸面临的下行压力仍然较大.但出口统计的数据亦可见到,在当前世界经济增长乏力的情况下,中国拓宽出口,加快高技术、高增值的产品出口,取代传统劳动密集型产品,以及加大与新兴市场国家贸易,弥补欧美市场的颓势,这将是中国出口发展的大势所趋.