〔港报社评〕加大改善民生力度促进内需--文汇报4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
中国昨日公布今年一季度进出口情况,3月份进口增长大大低于出口增长,令人担心实体经济增长放缓.中国外贸增长疲弱,尤其是进口明显放缓,意味内需不振,增加实体经济下滑的风险.因此,中国更要加快产业升级及开拓新兴市场,保持出口稳定增长,同时加大改善民生力度,促进内需以带动经济平稳较快发展.
在欧美经济低迷,外需市场萎缩的情况下,中国外贸形势不乐观是意料中事.在此情形下,中国第一季度进出口取得7.3%的增速实属不易,却是自2009年第四季度以来的新低,反映中国外贸面临的下行压力仍然较大.但出口统计的数据亦可见到,在当前世界经济增长乏力的情况下,中国拓宽出口,加快高技术、高增值的产品出口,取代传统劳动密集型产品,以及加大与新兴市场国家贸易,弥补欧美市场的颓势,这将是中国出口发展的大势所趋.
进口增速放缓,说明中国需求正在下降,增添对实体经济实现"软着陆"的忧虑.其实,中国正处于经济结构转型、城镇化步伐加速的阶段,振兴内需大有可为,可供挖掘内需潜力空间大,对刺激经济发挥积极作用.受中国外贸数据放缓消息影响,中国A股及港股均受到向下压力,港股更下挫236点,创出近2个月来的新低.中国当局早已预计欧美经济再难以支撑中国经济增长,已逐渐减低对进出口的依赖,改以推动内需来作为催谷经济的新动力.相信中国总体经济形势长远向好,故不必对后市过分看淡.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)