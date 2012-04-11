〔港报社评〕梁振英接任命状,温家宝期望带来新气象--明报4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
候任特首梁振英从总理温家宝手中接过任命状,对梁振英来说,用温总的话是接受了沉甸甸的责任,对香港市民而言,梁振英会带来怎样的改变,是未来5年的命题.温家宝期望梁振英"让香港公众看到新气象、新希望",所谓"新",实际上就是改变,这个也是不少市民对梁振英的期望.梁振英说过,参选是要改变这些年香港停滞不前的局面,现在获得了权力,且看他就经济发展、改善民生、推动民主各方面,注入一些什么动力,使香港重上正轨.消除深层次矛盾,可控制因素较多.梁振英提出消除深层次矛盾,应是他较能控制的领域.许多市民支持梁振英,主要认为他会带来改变,所以,他承载不少市民的希望上台,特别是土地房屋问题,梁振英若能妥善解决,将会大大巩固他的执政基础.
港府财政储备超过6,000亿港元,预期往后年度财政也会较好,只要新一届港府不胡乱派钱,就已经有不少资源可以用作解决深层次矛盾;而且,解决贫富矛盾和市民与大财团矛盾,不应视为零和博弈,只要执政团队显示智慧,有创意和协调能力,则社会共赢之局,是有机会达至的.目前,梁振英最需要组织一个有担当、有能力的执政团队,同心协力,重新擦亮廉洁政府的金漆招牌,并且推动一个有利香港整体发展的社会改革工程.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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