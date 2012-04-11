〔港报社评〕梁振英接任命状,温家宝期望带来新气象--明报4月11日

候任特首梁振英从总理温家宝手中接过任命状,对梁振英来说,用温总的话是接受了沉甸甸的责任,对香港市民而言,梁振英会带来怎样的改变,是未来5年的命题.温家宝期望梁振英"让香港公众看到新气象、新希望",所谓"新",实际上就是改变,这个也是不少市民对梁振英的期望.梁振英说过,参选是要改变这些年香港停滞不前的局面,现在获得了权力,且看他就经济发展、改善民生、推动民主各方面,注入一些什么动力,使香港重上正轨.消除深层次矛盾,可控制因素较多.梁振英提出消除深层次矛盾,应是他较能控制的领域.许多市民支持梁振英,主要认为他会带来改变,所以,他承载不少市民的希望上台,特别是土地房屋问题,梁振英若能妥善解决,将会大大巩固他的执政基础.