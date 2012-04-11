〔港报社评〕北韩核牌出击东亚变局隐现--信报4月11日

北韩发射"银河三号"火箭搭载"光明星三号"人造卫星,准备工作几近全部完成,一触即发.北韩不顾美日韩反对,一意孤行,已使朝鲜半岛局势陷入高度绷紧状态.很明显看到,北韩新领导层正以新一轮的"核武敲诈"战略,对内巩固金正恩的接班权力,对外则力图迫使美国直接与北韩接触,以突破外交棋盘上的孤立残局.

很明显,北韩一直以核武作筹码,据此实现同美国直接接触,通过谈判,扭转自冷战后政治外交孤立、对外经贸管道闭塞、内部经济发展与南韩差距扩大的困局.通过朝美关系正常化作突破口,再带动朝日和朝韩关系改变,从根本上巩固内部政权,同时改善外部安全环境.2009年北韩释放美国女记者的"人质外交",一度打开美朝对话之门.但对话很快中断,双方在履行弃核承诺还是先签署和平协定、先解除经济制裁还是先重返六方会谈的立场,彼此无法妥协,也令北韩不断以挑衅性行为,作为再激活谈判机制和讨价力量.

昨天,美国政府敦促中国协助说服北韩放弃发射火箭计划.但照目前形势看,北韩面对国家长期经济困顿、外交孤立以及需要维持高度集中的领导权力结构,通过"核武战略"来实现内部稳定和外部安全,看情形已成为金正恩政府的施政选择,却令朝鲜半岛无核化的主张化为幻影.如今无论美日韩三国,即使中国也需要重新检视朝鲜半岛地区安全结构的变局.(A02)