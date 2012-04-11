〔港报社评〕北韩核牌出击东亚变局隐现--信报4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
北韩发射"银河三号"火箭搭载"光明星三号"人造卫星,准备工作几近全部完成,一触即发.北韩不顾美日韩反对,一意孤行,已使朝鲜半岛局势陷入高度绷紧状态.很明显看到,北韩新领导层正以新一轮的"核武敲诈"战略,对内巩固金正恩的接班权力,对外则力图迫使美国直接与北韩接触,以突破外交棋盘上的孤立残局.
很明显,北韩一直以核武作筹码,据此实现同美国直接接触,通过谈判,扭转自冷战后政治外交孤立、对外经贸管道闭塞、内部经济发展与南韩差距扩大的困局.通过朝美关系正常化作突破口,再带动朝日和朝韩关系改变,从根本上巩固内部政权,同时改善外部安全环境.2009年北韩释放美国女记者的"人质外交",一度打开美朝对话之门.但对话很快中断,双方在履行弃核承诺还是先签署和平协定、先解除经济制裁还是先重返六方会谈的立场,彼此无法妥协,也令北韩不断以挑衅性行为,作为再激活谈判机制和讨价力量.
昨天,美国政府敦促中国协助说服北韩放弃发射火箭计划.但照目前形势看,北韩面对国家长期经济困顿、外交孤立以及需要维持高度集中的领导权力结构,通过"核武战略"来实现内部稳定和外部安全,看情形已成为金正恩政府的施政选择,却令朝鲜半岛无核化的主张化为幻影.如今无论美日韩三国,即使中国也需要重新检视朝鲜半岛地区安全结构的变局.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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