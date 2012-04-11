〔港报社评〕梁振英加强廉政,还香港清誉--经济日报4月11日

中国国务院总理温家宝昨任命梁振英为下届特首.他破天荒向候任特首提出要廉洁,反映中央不满特首曾荫权领导的港府高层屡涉嫌贪污.中央不满,港人更不满,因香港核心价值受冲击,梁振英务须加强廉政,还香港清誉.

中央不满港贪腐,港人更不满.温总昨特向梁振英提两要求.其一,团结各界,消除分歧矛盾.惟正如本栏昨指出,梁振英要小心莫误将市民利益,以换取与既得利益者的和解,那将使社会陷更大撕裂和民怨.其二,更令各界关注的是,温总向梁振英提出执政要清廉,更引用论语"子帅以正,孰敢不正",警示上梁必须正.中央领导人过去从未向香港特首提出廉洁问题,温总昨却特别指出此点,显见中央对曾荫权治下特区政府第一、二号人物即特首、前政务司长近期纷卷入贪污事件,甚为不满.温总深切感受到贪腐对内地社会的破坏,尤其积重便难返,故语重心长地警示,对贪腐必须防微杜渐,免酿巨祸.

犹幸的是,廉署调查曾荫权、拘捕前政务司司长许仕仁与富商郭炳江、郭炳联等,反映不论官位多高、财势多大,执法部门会依法调查、拘捕,加上港人仍深信的司法制度独立,可续扞香港珍而重之的廉洁、法治等核心价值.强化肃贪与法治,保核心价值.莫因善小而不为,莫因恶小而为之,香港仍是廉洁社会,但劣质化的苗头开始呈现,不论为保香港核心价值,以至香港作为中国推动廉政的学习榜样,梁振英都有责任纠正歪风,强化香港防贪反腐的廉洁机制,才不负中央、不负温总、不负港人.(A09)