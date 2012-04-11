〔港报社评〕梁振英加强廉政,还香港清誉--经济日报4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
中国国务院总理温家宝昨任命梁振英为下届特首.他破天荒向候任特首提出要廉洁,反映中央不满特首曾荫权领导的港府高层屡涉嫌贪污.中央不满,港人更不满,因香港核心价值受冲击,梁振英务须加强廉政,还香港清誉.
中央不满港贪腐,港人更不满.温总昨特向梁振英提两要求.其一,团结各界,消除分歧矛盾.惟正如本栏昨指出,梁振英要小心莫误将市民利益,以换取与既得利益者的和解,那将使社会陷更大撕裂和民怨.其二,更令各界关注的是,温总向梁振英提出执政要清廉,更引用论语"子帅以正,孰敢不正",警示上梁必须正.中央领导人过去从未向香港特首提出廉洁问题,温总昨却特别指出此点,显见中央对曾荫权治下特区政府第一、二号人物即特首、前政务司长近期纷卷入贪污事件,甚为不满.温总深切感受到贪腐对内地社会的破坏,尤其积重便难返,故语重心长地警示,对贪腐必须防微杜渐,免酿巨祸.
犹幸的是,廉署调查曾荫权、拘捕前政务司司长许仕仁与富商郭炳江、郭炳联等,反映不论官位多高、财势多大,执法部门会依法调查、拘捕,加上港人仍深信的司法制度独立,可续扞香港珍而重之的廉洁、法治等核心价值.强化肃贪与法治,保核心价值.莫因善小而不为,莫因恶小而为之,香港仍是廉洁社会,但劣质化的苗头开始呈现,不论为保香港核心价值,以至香港作为中国推动廉政的学习榜样,梁振英都有责任纠正歪风,强化香港防贪反腐的廉洁机制,才不负中央、不负温总、不负港人.(A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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