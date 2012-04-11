〔香港个股〕城市电讯出售电讯业务予私募基金CVC,代价约50亿港元

路透香港4月11日电---香港电讯服务商--城市电讯(1137.HK)称,同意出售其所持电讯业务予私募股权公司CVC Capital Partners[CVC.UL],代价总共50.12亿港元,以专注于电视业务的发展.

城市电讯周二晚的公告称,同意向CVC旗下的Metropolitan Light Company Limited出售固网服务、长途电话服务以及广州城电的全部股权.交易完成后,城市电讯将专注于多媒体业务,即收费电视bbTV以及正在开拓的免费电视服务.

"交易为公司带来巨额流动资金,以便扩充多媒体业务."公告并称,预计将从此项交易取得约35.4亿港元收益,董事会决定向股东宣派特别股息每股2.5港元.

城市电讯的股份周三恢复交易,早盘一度冲高近13%后回落.香港时间09:59,该股涨9.26%,报5.43港元;大市恒生指数.HSI跌1.52%.(完)

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