〔香港个股〕合生创展出售金隅股份A股,套现逾3.74亿元人民币

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月11日电---中国房地产商--合生创展集团(0754.HK)公布,公司于3月初至周二期间,共在市场出售了4,093万股北京金隅股份(2009.HK)(601992.SS)A股,涉及总额逾3.74亿元人民币.
公司周二稍晚声明称,公司于3月2日至4月10日期间,于上海证券交易所市场出售了上述股份,平均售价为每股9.15元.该批股份相当于金隅股份已发行股本(A、H股总和)约0.96%.
合生创展透过合生集团为中国大型建筑材料生产商--金隅股份于2005年成立时的发起人之一,其后金隅股份先后于2009年和2011年发行H股和A股上市.而由合生集团持有的金隅股份内资股亦于其在内地上市前转换为A股.
合生创展表示,预期是次出售股份将可录得3.88亿港元的收益.出售所得资金将用作公司的额外营运资金.
合生创展周三早盘尾段下跌0.41%,报4.88港元;过去一个月累计挫逾两成.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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