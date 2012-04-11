〔香港个股〕合生创展出售金隅股份A股,套现逾3.74亿元人民币

路透香港4月11日电---中国房地产商--合生创展集团(0754.HK)公布,公司于3月初至周二期间,共在市场出售了4,093万股北京金隅股份(2009.HK)(601992.SS)A股,涉及总额逾3.74亿元人民币.

公司周二稍晚声明称,公司于3月2日至4月10日期间,于上海证券交易所市场出售了上述股份,平均售价为每股9.15元.该批股份相当于金隅股份已发行股本(A、H股总和)约0.96%.

合生创展透过合生集团为中国大型建筑材料生产商--金隅股份于2005年成立时的发起人之一,其后金隅股份先后于2009年和2011年发行H股和A股上市.而由合生集团持有的金隅股份内资股亦于其在内地上市前转换为A股.

合生创展表示,预期是次出售股份将可录得3.88亿港元的收益.出售所得资金将用作公司的额外营运资金.

合生创展周三早盘尾段下跌0.41%,报4.88港元;过去一个月累计挫逾两成.(完)

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