〔美国个股〕金沙集团主席称计划投资350亿美元于西班牙打造赌场及渡假村等

路透澳门4月11日电---美国金沙集团(Las Vegas Sands)(LVS.N)主席Sheldon Adelson周三表示,计划投资350亿美元在西班牙的赌场及渡假村业务.

身为金沙集团创始人的Sheldon Adelson是在一场记者会上作上述表示的.

Sheldon Adelson先前表示,正在与巴塞隆纳及马德里等当地市政府讨论,在当地打造一个以美国拉斯维加斯为雏型的Mini Las Vegas.

Las Vegas Sands Corp拥有澳门的金沙中国(1928.HK).(完)