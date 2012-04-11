〔美国个股〕金沙集团主席称计划投资350亿美元于西班牙打造赌场及渡假村等

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透澳门4月11日电---美国金沙集团(Las Vegas Sands)(LVS.N)主席Sheldon Adelson周三表示,计划投资350亿美元在西班牙的赌场及渡假村业务.
身为金沙集团创始人的Sheldon Adelson是在一场记者会上作上述表示的.
Sheldon Adelson先前表示,正在与巴塞隆纳及马德里等当地市政府讨论,在当地打造一个以美国拉斯维加斯为雏型的Mini Las Vegas.
Las Vegas Sands Corp拥有澳门的金沙中国(1928.HK).(完)
--编译 李珊珊; 审校 曾祥进
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。