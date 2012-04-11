〔香港个股〕百丽国际称一季度同店销售按年增长2.8%,持续放缓趋势

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月11日电---中国主要鞋履销售商--百丽国际控股有限公司(1880.HK)表示,2012年一季度鞋类同店销售增长2.8%,低于前一季的8.2%,也远低于上年同期的双位数增长.
百丽昨日傍晚于联交所发布上述公告,公告未对同店销售增长下滑的原因作说明.分析师及业界人士指出,农历年提早导致销售旺季天数减少,是同店销售增长缓慢的原因之一,但数字大致与预期相符.
分析师表示,运动鞋行业前景仍疲软以及基本面缺乏利好刺激,将令百丽国际股价短期偏疲软,但长期料仍可缓步复苏.
"鞋类的表现大致与预期相符,运动鞋则是低于预期,"投行Piper Jaffray在报告中说,"我们不预期未来12个月股价会有好的表现,因为缺乏基本面支撑."
本地时间上午11:24时,百丽国际跌2.56%至13.70港元,盘中触及13.42港元,为3月20日13.14港元以来最低;大盘恒生指数.HSI跌1.26%.
其他分析师也指出,百丽国际一季度数字大致与公司稍早给予的方向一致.
高盛高华分析师李彦颖则在报告中指出,"在品牌强度以及组合支撑,百丽长期成长潜力看好.但短期缺乏让股价大涨的催化剂."
百丽在公告中指出,一季度的运动服饰业务的同店销售增长为负2.4%,去年四季度为增长3.5%;至3月31日止于中国国内共有15,427间零售店舖,净增477间,其中10,608间为鞋类店舖,4,819间为运动服饰店舖 .(完)
浏览百丽国际其他新闻,请点选[1880.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的及业绩声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)