〔香港个股〕百丽国际称一季度同店销售按年增长2.8%,持续放缓趋势

路透香港4月11日电---中国主要鞋履销售商--百丽国际控股有限公司(1880.HK)表示,2012年一季度鞋类同店销售增长2.8%,低于前一季的8.2%,也远低于上年同期的双位数增长.

百丽昨日傍晚于联交所发布上述公告,公告未对同店销售增长下滑的原因作说明.分析师及业界人士指出,农历年提早导致销售旺季天数减少,是同店销售增长缓慢的原因之一,但数字大致与预期相符.

分析师表示,运动鞋行业前景仍疲软以及基本面缺乏利好刺激,将令百丽国际股价短期偏疲软,但长期料仍可缓步复苏.

"鞋类的表现大致与预期相符,运动鞋则是低于预期,"投行Piper Jaffray在报告中说,"我们不预期未来12个月股价会有好的表现,因为缺乏基本面支撑."

本地时间上午11:24时,百丽国际跌2.56%至13.70港元,盘中触及13.42港元,为3月20日13.14港元以来最低;大盘恒生指数.HSI跌1.26%.

其他分析师也指出,百丽国际一季度数字大致与公司稍早给予的方向一致.

高盛高华分析师李彦颖则在报告中指出,"在品牌强度以及组合支撑,百丽长期成长潜力看好.但短期缺乏让股价大涨的催化剂."

百丽在公告中指出,一季度的运动服饰业务的同店销售增长为负2.4%,去年四季度为增长3.5%;至3月31日止于中国国内共有15,427间零售店舖,净增477间,其中10,608间为鞋类店舖,4,819间为运动服饰店舖 .(完)

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