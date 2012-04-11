〔表格〕香港上市内地房地产商3月销售表现

路透香港4月11日电---以下为香港上市的主要内地房地产商,于2012年3月份的合同销售表现: (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 3月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .................................................................... 中国海外 ( 0688.HK ) 90.54 -31% 261 800 广州富力 ( 2777.HK ) 30 +25% 66.3 320 合景泰富 ( 1813.HK ) 10.31 +72.4% 20.34 120 世茂房地产 ( 0813.HK ) 43.24 +109% 73.04 307 恒大地产 ( 3333.HK ) 40.2 +99% 82.6 800 中渝置地 ( 1224.HK ) 6.2 +118.3% 10.02 68 (完) --记者 梁慧仪; 审校 张喜良