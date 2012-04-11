〔表格〕香港上市内地房地产商3月销售表现

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月11日电---以下为香港上市的主要内地房地产商,于2012年3月份的合同销售表现: (除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位): 3月 按月变化 今年以来累计 全年目标 .................................................................... 中国海外 (0688.HK) 90.54 -31% 261 800 广州富力 (2777.HK) 30 +25% 66.3 320 合景泰富 (1813.HK) 10.31 +72.4% 20.34 120 世茂房地产 (0813.HK) 43.24 +109% 73.04 307 恒大地产 (3333.HK) 40.2 +99% 82.6 800 中渝置地 (1224.HK) 6.2 +118.3% 10.02 68 (完) --记者 梁慧仪; 审校 张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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