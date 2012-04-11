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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 15:55 BJT

〔表格〕香港上市内地房地产商3月销售表现

路透香港4月11日电---以下为香港上市的主要内地房地产商,于2012年3月份的合同销售表现:
(除中国海外以亿港元为单位,其他均以亿元人民币为单位):

                           3月      按月变化   今年以来累计  全年目标
 ....................................................................
 中国海外   (0688.HK)      90.54     -31%         261        800 
 广州富力   (2777.HK)      30        +25%         66.3       320   
 合景泰富   (1813.HK)      10.31     +72.4%       20.34      120 
 世茂房地产 (0813.HK)      43.24     +109%        73.04      307
 恒大地产   (3333.HK)      40.2      +99%         82.6       800    
 中渝置地   (1224.HK)      6.2       +118.3%      10.02      68  (完)

  --记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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