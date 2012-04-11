〔香港房地产〕首季写字楼租金跌逾3%,料全年市况仍疲弱--世邦魏理仕

路透香港4月11日电---物业顾问--世邦魏理仕的研究报告称,今年首季香港整体写字楼租金录得逾3%的跌幅,而一向为"天之骄子"的中环核心区空置率上升,拖累港岛区租金领跌.该行预期,今年整体市况相对仍较疲弱.

世邦魏理仕周三发表的报告指出,空置率上升并主要出现在中环地区,租户有更多选择,遂令港岛区租金于首季下跌超过4.5%.然而,不少租户倾向租金较低之九龙区,令该区的空置率进一步放缓,租金反而有增长的空间.第一季九龙区写字楼租金增长逾2%.

在外围环境转弱以及中国经济增长减速下,香港的写字楼租金也正从高位回落.该行称,中区超甲级写字楼的租金已较同期高位回落25%,而在正常市场周期的情况下,甲级写字楼的出租率近乎100%,因此,不少租户视现时的情况为入市的良机.即使租金仍存在下跌的空间,幅度亦甚有限,而明年市况亦可望回升.

据世邦魏理仕资料显示,目前市场上最优越的商业地段有超过12万平方尺写字楼空间正为租户洽商中,部份亦已于过去数周租出;大部份需求来自金融机构、基金经理及贸易商品公司,而内地公司的需求亦有所增加.

"虽然租务活动有所增加,惟我们预料未来数个月某些行业仍会退租,今年全年整体市况相对仍较疲弱.2013年市场基本状况将有所改善,新供应较紧张,租金相对会向上."世邦魏理仕香港、澳门及台湾研究部主管范伟年称.

香港政府预测今年的本地生产总值(GDP)增速将放缓至1-3%,远低于去年5%的增速.而今年首两个,香港的出口增长仍相当疲弱,较去年第四季大幅放缓.[ID:nSH0099873](完)

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