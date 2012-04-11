〔香港个股〕新鸿基地产委任雷霆为执行董事,明天起生效

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港4月11日电---近日受到管理层卷入涉嫌贪污案影响的新鸿基地产(0016.HK)周三宣布,委任负责集团物业销售业务的雷霆为执行董事,明天起生效.
现年57岁的雷霆于1977年加入新地,现为新鸿基地产代理执行董事,负责销售和推广住宅项目,以及收购和出售集团非核心物投资项目.
新地负责收购土地及工程策划的执行董事陈钜源,以及两名联席主席郭炳江和郭炳联于上月先后遭廉政公署拘捕,因涉嫌贪污.新地董事会六名董事(原为七名,其中一名于近日去世)中,一半卷入贪污案.
新地在声明中未有提及委任新董事的原因,而雷霆的任期将直至公司下一次股东大会为止,届时将符合资格膺选连任.
新地今天收低0.31%,报95.35港元;大盘恒生指数.HSI跌1.06%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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