〔中港个股〕中煤能源称旗下孔庄煤矿发生透水事故,四名工人遇难

《全球汇市》美元触及七周高位，因预计美联储接近升息
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
路透香港4月11日电---中国中煤能源(1898.HK)(601898.SS)周三公告称,公司持股62.43%的上海大屯能源(600508.SS)所属孔庄煤矿发生一起透水事故,四名工人遇难;料事件不会对公司生产经营构成重大不利影响.
中煤能源A、H股股份今天暂停买卖,并将于周四恢复买卖.
公司的声明称,事故中有七名工人被困,至今有三名工人获救,四名工人遇难,相关后续工作正在进行中.
中煤能源表示,上海大屯能源所属煤矿已进行短期停产整顿.大屯能源去年原煤产量906万吨,其中孔庄煤矿原煤产量151万吨.公司认为,上述透水事故及有关煤矿的短期停产整顿不会对其生产经营构成重大不利影响.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
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* 美联储官员讲话主导市场，因特朗普国会讲话没有透露刺激政策细 节 * 焦点转向美联储主席叶伦周五的讲话 * 美元缩减涨幅，此前触及七周高位 路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周三扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅 ，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。 纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收紧政策的理据目前“说服力强 了许多”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“没有推迟(升息)的 必要。” 1912GMT，现货金 跌0.1%，报1,246.83美元，势将连续第三日 下跌。现货金在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 收跌0.3%，报1,250美元。 汤森路透数据显示，在美联储官员周二讲话后，市场预期美联储3月 升息的机率从约30%跳升至67.5%。 “黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到 怀疑，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，他指出，地缘 政治