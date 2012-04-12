《香港报摘》--其他报纸重要消息4月12日

* 明报

--上市公司财报质素堪忧,负责调查公司审计汇报不当行为的财务汇报局行政总裁甘博文在年度工作计划记者会上表示,今年财汇局将针对农业林业板块,抽查10至15间上市公司财报.(B04)

--据市场消息表示,由香港商人陈进强参与创立的山西怡园酒庄计划来港上市.倘成功上市,将成为首家上市的高级红酒酿造商.(B05)

* 星岛日报

--新鸿基地产(0016.HK)董事局宣布擢升雷霆为执行董事,由今天起生效.有分析员指,虽然现时新地有三位执董涉案,相信新地仍有足够时间为管理层,甚至主席变动作出适当的安排.(A03)

--利邦(0891.HK)宣布,将向永泰地产(0369.HK)收购英国男装品牌Gieves & Hawkes,首付款项为3,250万英镑(约4.05亿港元),并根据现有特许经营地区营业额增长,将于随后18年额外支付永泰地产,累计金额不超过约7.47亿港元,总成交额逾11亿港元. (B01)

--信义玻璃(0868.HK)行政总裁董清世表示,目前订单充裕,为此将扩充产能;并预计汽车玻璃产能将增加10%至20%,而建筑玻璃产能将增加逾20%. (B05)

* 苹果日报

--中石油(0857.HK)(601857.SS)发言人澄清,今年一季度,在油品供应紧张情况下,中石油销售企业对外批发量同比增长5.5个百分点.而中石化(0386.HK)(600028.SS)负责人指,公司不存在对外停批成油品状况. (B09)

* 东方日报

--龙湖地产(0960.HK)公布,今年3月份单月实现合同销售金额32.2亿元人民币,按月增长51.2%,而今年首季度累计实现合同销售金额65.3亿元人民币,按该公司全年合同销售目标390亿元人民币计算,至今仅达标16.7%.(B04)

--深高速(0548.HK)公布,已获董事会批准,于内地及本港发行不超过30亿元的人民币债券类融资工具,资金将用以补充营运资金、资本开支或偿还原有债务等. (B05)

* 文汇报

--创维数码(0751.HK)公布,今年3月及2011/12财年电视机销售状况,中国电视事业部3月份平板电视机销售量比去年同期增加17%,2011/12财年则增加12%.(B02)

--德勤发表报告,指去年大中华区的企业,在金砖国家即巴西、南非、印度及俄罗斯,完成27宗并购交易,涉及98亿美元,即使内地调低今年经济增长预测,德勤仍预计今年大中华企业于收购活动仍将继续增加.(B04)

* 大公报

--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,未来会继续于广东省设立网点,目前正在筹建珠海及江门异地支行.现时恒生中国在中国内地设有12间分行和29间支行.(B01)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/乔艳红

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