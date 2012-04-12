〔港报财经评论〕民企之罪难以看懂--信报4月12日

民企之罪难以看懂/ 习广思

欧美央行注入流动性后的蜜月期结束,尽管市场流动性仍然存在,但投资者将更为审视基本因素,欧债是焦点之一,美国经济阴晴变化是焦点二.相反,中国经济在宣布"弃八"后,短期或进入消化期,以致股市走势由欧美消息主导居多.恒指裂口低开逾300点后,最低见20,035点,初步在20,000点见支持.午后欧洲指数期货转升,跌幅逐步收窄,收报20,140点,大市成交额513亿港元,沽空比率稍为回落至8.66%.部分蓝筹股已经超卖,短线或有反弹,而国企指数再下试150天线,恒指很大机会调整至150线才会罢休.航运股汰弱留强,欧洲股市止跌反弹,西班牙、意大利债息暂停抽升,但留意德国债息低企,risk-off需求还在.基金经理称,西班牙债息在6月水平会买货,反映西意债息虽抽升,但价格急跌后暂时有支持.回看恒指自3月初失守250线后急速反弹,3月中后出现阶梯式回落,几度在250天线争持后终究守不住,现时杀牛行动接近完成,恒指或有短暂反弹,但不要抱过高期望,多只重磅蓝筹股走势转弱.

大市续跌,早前跌势急剧的内房股走势偏软,航运股则借中海发展(1138.HK)盈警消息大幅回吐.两类股份以往都是对冲基金的恩物,内房股大多时候不能以正常思路推测,敢买的要抱着逆市思维,而且大部分内房股财政差劣,买入风险大.另外,航运股自去年反弹至今,已经出现分歧,码头股招商局(0144.HK)、中远太平洋(1199.HK)走势转弱.中海发展、中远洋(1919.HK)走势偏弱,250天线破不了.但多番调高运费的东方海外(0316.HK)、中海集运(2866.HK)已经属跑赢大市股份,两者四个月以来,从未失守50天线,这轮调整又能否守得住?今年港股中,科技股、燃气股及濠赌股走势强中见稳,一度认为濠赌股是今年过气明星股,至目前此看法未见得准确.昨天市场期待高潮出现,金沙(1928.HK)新赌场开幕,市场趁好消息出货.虽然濠赌股属强势,但板块也有分歧局面,其中以金沙、银娱(0027.HK)走势较强,主要因为市场期待两者市占率会因新项目而提高.不过,濠赌股回吐,或为投资者提供吸纳机会,大行继续唱好,每月的数据效应依然见效.

如今市场对民企成了惊弓之鸟,持有博士蛙(1698.HK)股票的股民来不及"逃生",其风险尤如债券违约.财务汇报局表示,今年审查主题是农业/林业股,去年主题是药业股及半新股.但对投资者来说,当局的审查却不及"浑水"的一份报告."浑水"去年因踢爆嘉汉林业夸大账目而成名.当然,这轮民企风暴威力未必及得上第一波,但意义更大.洗牌愈是厉害,对中资股日后发展愈是有利.如果投资者明白到市场充斥着垃圾民企,基金大鳄的长短之战不会轻易结束.(B03)

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大选年未必利好美元/ 苏子

上周美国公布最新的就业数据显示,新增职位只有12万个,远低于市场预期的超逾20万个,此差劲数据令市场担心目前美国的就业市场仍然十分脆弱,新增职位仍有机会继续放缓,美国经济复苏的良好势头有可能因此逆转,故联储局于今年中推出QE3措施的可能性大增.不过,近日美股似乎未受到联储局可能推出QE3措施的机会上升而造好,道指更已返回13,000点关键支持位以下波动及收市,此情况反映市场真的担心美国的增长势头可能已无以为继,美国的企业盈利未必再能支撑已经上升多时的股价,故小心QE3的炒作效应已对股市失去利好作用.一旦股市乏力再升,相信市场上大量闲资或会重回日圆及瑞郎此两大避险货币上,至于同为避险货币的美元,或因为QE3的负面因素所困扰,使避险资金暂失追捧的兴趣.故美元有可能不升反跌.

原先甚为看好今年美元的表现,部分原因与美国今年为大选年,美国经济的表现应不会差得到哪里去,故相信可吸引环球资金流进美元资产,从而令美元与美股双双出现造好的情况.但美国最新公布的就业数据却令人开始担心,今年即使是美国大选年,但美国的经济表现却可能会是差强人意,未必一定理想,故联储局看来有较高机会真的启动新一轮QE措施以刺激经济不致出现明显的逆转情况,而这将对美元构成一定的抛售压力.稍后美汇指数若一直乏力升逾上周的80.18高位,并且更明显跌破50天SMA支持收市,对美元的大方向而言,将是一个甚为利淡的重要警号.因此,稍后若美汇指数成功在50天SMA支持以下收市,将会全面修改本来看好美元后市的立场.欧罗兑美元曾一度高见1.3157水平,已重返100天SMA阻力以上.如昨晚欧罗兑美元进一步上升并且成功以近全日高位收市,料汇价自上月27日的1.3385高位开始的下跌将有甚高机会告一段落.

若汇价反弹由1.3385高位跌至1.3030低位的61.8%及76.4%,反弹目标分别为1.3249及1.3301.一旦欧罗兑美元的反弹可以明显高于76.4%的1.3301关键阻力位,料汇价随后将有力进一步上升并且突破上月27日的1.3385高位,从而挑战今年2月24日的1.3486高位及1.35心理关口.近日日圆再受避险资金追捧,令美元兑日圆跌破20天保历加通道的81.05底部支持,正式扭转自2月1月于76低位开始的单边升浪.昨天欧洲市美元兑日圆已跌至50天SMA支持及20天保历加通道底部支持以下波动,故技术上看汇价仍有再跌空间,80心理关口及2月23日所造的79.83低位料会面临考验.(B09)