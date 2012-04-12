〔港报财经评论〕QE3再憧憬时,大市才回稳--经济日报4月12日

QE3再憧憬时,大市才回稳/ 林瑞芬

美股自去年11月之强势暂结束,上周以来持续下跌,股弱债强,资金避走债市,全球股市腾鸡.恒指昨下跌215点,收报20,140点,成交额513亿港元.如果不再松QE,股市实在涨不上去及停止回调,还是要看各国央行出招.3月以来,港股反覆而回,强势的中价股则已有利丰(0494.HK)、昆仑能源(0135.HK)、维达国际(3331.HK)及新秀丽(1910.HK)等配股集资或股东减持,追强势又时常提防集资.国企不大跌但也不大升,民企更示弱.浑水之前事先张扬的放炮行动终揭晓对象,是在美国上市的民企傅氏科普威,指存在高度欺诈风险.民企备受质疑,在目前经济大环境不配合,落井下石比雪中送炭来得更易.据讲浑水就是充分利用这点,基本操作模式是:首先提出质疑,再经过调查,若发现问题便造空,然后发布负面报告,诱导大资金卖出相关公司的股票,等待该股价暴跌至低位后买入平仓,进而获取丰厚的利润.基本上,或许不用拿出真凭实据,有理无理先质疑一番,或让公司回应,无回应或回应得有疑点又再调查,证实固然入罪,相关民企难翻身.无所证实的,在兵荒马乱形势下,相关民企也无言以对了,捱股价跌.

恒指又退一步试探20,000心理关口,昨低见20,036点,不宜有失.不然,失守小双顶20,500点,量度跌幅目标约至19,200点.恒指昨收20,140点,重上21,500点才言解反覆调整之困.目前最重要还是望欧债疑虑勿因债息抽升加深,欧洲央行及美国联储局续注资救亡经济.近期欧洲重债国之债务疑虑又发作,西班牙的导火线在于——3月13日欧元区财长会议要求西班牙进一步削减2012年预算,将赤字占GDP的目标比例削减0.5%至5.3%.此后,西班牙国债收益率持续攀升,一度接近6%,不宜再进一步,不然返回去年底欧洲央行出招LTRO水平,则LTRO之镇定市场作用渐消,可能逼于央行及德国等再谋稳定债市之策.西班牙债息略为有所回,约为5.8厘.美股自上月结算之后,连番回吐,市场自之前有联储局理事指没迫切性再宽松银根后,进入”如果没QE憧憬的日子”.没QE憧憬,日子确是不好过,至少见市场在伯南克淡化QE3出台可能后,美股回落,资金由股转向债印证.周内,美联储局会发褐皮书,如示经济复苏仍疲弱,或许又重燃QE3憧憬,对股市应有提振作用.

追溯QE1的推出,是应对美国次贷危机的爆破,而次贷问题的根本是美国人过度消费,而实体经济创富力结构性转弱而致,由于问题长期积累到一点爆发,所推出的QE根本未能针对解决实体经济创富力结构性转弱.相反,环球又一次因为低息的美元充斥市场而进行套息交易,引发各类资产价格的飞升,股市自2009年强力回升,很大程度亦是由于美、欧及日等竞相追逐货币的量化宽松诱发.所以,在实体经济还没有强到令人信服的状况底下,没有QE憧憬,似乎就等于宣布股市的反弹结束.(009)

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汇金多番增持,内银再跌可吸/ 余少文

中国汇金去年第四季增持四大银行股份,今年首季再加码增持工商银行(1398.HK)和中国银行(3988.HK).不过,四大行A股现已跌近汇金去年出手价,不排除汇金再增持,内银股再跌吸引力更大.中国内地股市靠稳,国企指数昨日即使下跌93点或0.9%,收报10,503点,录得三连跌,仍守住10,500关,跌幅也没有预期般大,成交额降至107亿港元,反映股民处于观望,只有17%主板H股逆市上升.而红筹指数跌44点或1.1%,收报3,946点,成交额37亿港元,石油、内房股等领跌.市场焦点仍在本周公布的宏观经济数据,除非差于预期,否则大市可望靠稳,焦点便会移到上市公司首季业绩身上,只是A股近期持续偏软,近日虽升,惟反弹乏力,也令内银股A股股价表现普遍差于H股,并跌近大股东汇金去年10月10日增持四大行价格.而当日建设银行、农业银行、工商银行和中国银行等A股收市价分别为4.41元人民币、2.47元人民币、3.99元人民币和2.87元人民币,昨日则分别收报4.7元人民币、2.64元人民币、4.29元人民币和3.03元人民币.

刚公布的A股业绩亦透露,汇金除了在10月10日出手外,其间亦有增持四大行A股,以及买入建行27.6亿股H股.工行和中行近日再公布,汇金透过可换股债券,增持工行和中行A股,反映汇金增持的积极性.如以增持规模来看,过去半年的增持行动不弱于2008-2009年的增持行动,撇除农行2008年未上市,汇金增持建行和中行的股数都多于2008-2009年期间.至于汇金入市价,去年10月是三年来第三度出手,建行和工行在10月10日收市价较2008年9月18日首次增持日的收市价为高,如以H股股价作比较,工行略高于2008年1%,建行高约6%,中行则低于2008年约11%.相信汇金在2008年9月和去年10月高调宣布增持四大内银股,当日的内银股收市价是一个很好的参考指标,若然A股股价跌至这水平,会促使汇金再出手.故此,建行、工行和中行A股股价分别跌至3.737-4.41元人民币、3.38-3.99元人民币以及2.87-2.954元人民币区间,农行跌至2.47元人民币,值得股民考虑.

内银股今年盈利增长会显着放缓,相信未来数年只要持续增长,便可维持目前动辄5厘的股息,有一定吸引力.即使以市帐率比较,九行平均市帐率只有1.2倍,中行和中信银行(0998.HK)低于1倍,最高是招商银行(3968.HK)的1.65倍,最赚钱的工行约1.47倍.只是市况仍然不明朗,内银股只宜低吸,即使坐艇,在扣除股息税后还有超过4厘息,好过放在银行收息,加上始终看好内银股中长线前景,只要盈利保持增长,即使只有10%增长,包括NAV在内的价值也会同步上升,低吸内银股仍有利可图.(010)