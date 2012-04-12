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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 09:44 BJT

〔香港股市〕恒指开盘升0.2%,金融股反弹

路透香港4月12日电---香港股市周四盘初小幅走升,金融股反弹.但几家航运公司发出获利预警,以及可能出现更多的二级市场配股,令投资者保持谨慎.

恒生指数.HSI开盘上涨0.2%,至20,179.72点.恒生国企指数.HSCE开盘几无变化.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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