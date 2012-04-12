〔香港股市〕恒指开盘升0.2%,金融股反弹

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透香港4月12日电---香港股市周四盘初小幅走升,金融股反弹.但几家航运公司发出获利预警,以及可能出现更多的二级市场配股,令投资者保持谨慎.
恒生指数.HSI开盘上涨0.2%,至20,179.72点.恒生国企指数.HSCE开盘几无变化.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透纽约/伦敦2月15日 - 金价周三因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。