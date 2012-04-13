《离岸人民币焦点》中国央行开建人民币全球流动的高速公路

* 央行拟一两年内建成人民币CIPS系统

* 现代化的支付系统成人民币国际化重要基础设施

* 届时跨境人民币可"实时清算"并"24小时交收"

* 更多人民币离岸中心将出现在全球各地

* 香港将在更大的市场份额中以产品、服务胜出

记者 毕晓雯

路透香港4月13日电---若与全球主要货币一样,人民币最终交付清算能在具国家信用的平台上高速运转,其国际化过程必定将加快.可喜的是,中国央行正在搭建的跨境人民币支付系统(CIPS),将把这一梦想变成现实.

人民币国际化试水初期,境外清算行仅中银香港(2388.HK)一家,尽管此后随着人民币跨境贸易业务量的发展,引入了托管行制度,但中银香港作为企业所必须承担的信用、经营风险,却始终是海外交易机构挥之不去的忧虑所在.

因此,CIPS的建成无疑将成为推动人民币国际化的一个重要突破.而央行也提出,该系统将在未来一二年内建成,这也意味着中国政府承诺的于2015-2020年实现资本项下自由兑换,不再是一句空话.

"简单说,全球范围内的人民币交易最终汇集在央行的平台,大大提升了人民币在全球市场中的信用等级."中银国际金融产品部董事总经理王卫称.

他指出,这一系统建成后,包括纽约、伦敦、新加坡等不同时区的主要金融城市,都有望设立独立的人民币清算行,并直接接入中国央行的CIPS平台,对做大人民币的全球市场,推动人民币国际化并实现资本项下开放意义非凡.

所谓CIPS系统,是指人民币跨境支付系统.该系统采用国际通行报文标准,支持传输包括中文、英语在内的报文信息;覆盖包括亚、非、欧、美近18个时区的人民币结算需求.央行并预计将在未来一二年内建成.

而央行相关官员也表示,"该系统可连接境内、外直接参与者,能处理人民币贸易类、投资类等跨境支付业务,满足跨境人民币业务不断发展的需要."

2011年跨境贸易人民币结算量超2万亿元,跨境直接投资人民币结算量超1,100亿元.

**央行雄心**

全球认可的国际货币结算业务基本都在本地完成的.以美元为例,目前世界各国95%的美元结算量都是由CHIPS(纽约清算所银行同业支付系统)系统完成,该系统则由最早成立于1853年的纽约清算所建成.经过数次演变,目前已经是按商业化模式运作的机构,但根据美国法律创立.

作为世界第一大国际货币--美元的网络支付清算系统,以网上即时电子支付系统,完成了包括资金头寸划拨、转帐、清算等功能.现在,CHIPS系统主要参与银行已达70多家,操作规程严密,且方便、快捷、安全.

而在中国资本项下开放渐近,人民币要成为全球主要储备货币之一的政策引导下,人民币跨境支付体系的建设已刻不容缓.

德意志银行董事总经理首席经济学家马峻就指出,在资本项目开放的条件下,目前清算行的功能将完全"退化",必须要建立新的跨境人民币支付系统.

"这是中国央行从长远利益出发,而进行的基础建设."香港财资市场公会人民币专家陈凤翔表示,"但要保障这一平台平稳投入运行,应该还需要一段时间."

中国央行此前已建成基于国内金融服务所需的现代化支付系统(CNAPS),从而可高效、安全处理各银行办理异地、同城各种支付及其资金清算和货币市场交易的资金清算.

分析人士并指出,跨境人民币流动的CIPS与境内人民币流动的CNAPS系统同时独立运转,随时即可联又可断,是保障中国金融安全又不阻碍金融开放的上选之策.

**香港前途**

CIPS系统建成后,目前的离岸人民币清算制度将逐渐废止;而随之到来的人民币资本项下的开放,也对香港人民币离岸中心的地位提出了挑战.

"清算是银行提供的非常小的一项服务业务,人民币跨境支付系统建成后,遍布全球的任何一家银行都可以直接接入人民银行的平台,提供目前中银香港的清算服务."王卫称.

因此,他指出,香港目前所独具的人民币海外清算行地位将不复存在,但香港离岸人民币中心的地位却因人民币真正实现国际化而得到加强.

人民币跨境贸易支付目前的结算渠道有二条,一是通过唯一的海外清算行中银香港进行;二是境外机构可委托境内结算行进行代理.在各项措拖不断推出后,人民币跨境贸易结算量日益增加,去年已超过2万亿元,折合3,200亿美元,占当年中国进出口贸易总量的近10%.

"人民币的饼做大了,香港的份额自然也会提高.而且,香港在服务、人才、产品上的优势很明显,不怕同上海竞争."东方汇理亚太区高级战略分析师张淑娴称.(完)