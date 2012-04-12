〔香港新股〕海通证券拟本月17日为其价值15亿美元IPO展开路演--IFR

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透香港4月12日电---据汤森路透旗下IFR周四报导,以资产计中国第二大券商--海通证券(600837.SS)将于本月17日(下周二)为其价值15亿美元的香港首次公开发行(IPO)开始路演.
报导引述不具名消息人士称,海通证券预计于4月20日为其香港IPO订价,但具体日期有可能于周末期间再改变.
海通证券去年12月因市况不明朗而推迟其原来高至17亿美元的香港IPO.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 张喜良
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
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