〔香港个股〕恒基地产以底价投得鸭(月+利)洲住宅土地,将斥4亿港元发展

路透香港4月12日电---香港主要地产发展商--恒基地产(0012.HK)周四在一项土地强制拍卖中,以底价7,270万港元投得港岛鸭(月+利)洲一幅住宅土地,并将与毗邻的土地合并发展,料总投资约4亿港元.

物业顾问第一太平戴维斯表示,根据土地审裁处依土地(为重新发展而强制售卖)条例作出的售卖令,今天拍卖位于香港鸭(月+利)洲大街70及72号物业,由恒基以底价港币7,270万港元成功投得.以拍卖价及地积比率8.4倍计算,每平方尺之楼面地价为4,371港元.

恒基地产执行董事黄浩明表示,公司约花上二至三年时间筹备以上并购项目,并将与毗邻62至68号土地合并发展,项目将投资约4亿港元,发展约60个中小型单位.

香港政府于2010年4月起降低土地强制拍卖的门槛,财团在成功收购物业八成单位后,即可申请强拍,这亦令到强拍的个案显着增加.

第一太平戴维斯估值及专业服务董事总经理陈超国指出,相信今年申请强拍的个案可超越60宗,主要因应两年前强拍的门槛放宽,加上发展商开始了解强拍的申请过程,明白失败的风险不高,因此申请强拍的个案自然增多.(完)

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