〔香港个股〕蒙牛乳业称杨文俊不再兼任总裁,但留任副主席

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透香港4月12日电---中国主要乳制品生产商--蒙牛乳业(2319.HK)周四宣布,杨文俊不再兼任总裁职务,由孙伊萍接替,但他仍将继续留任为公司副主席.
蒙牛的声明称,杨文俊已连续两年担任上市公司的总裁,及连任两届主要营运子公司--内蒙古蒙牛乳业的总裁.根据内蒙古蒙牛章程,总裁任期一般不超过两届.同时,杨文俊亦希望有更多精力专注集团整体策略计划及发展,故决定自今天起不再兼任总裁,但将留任公司副主席,及内蒙古蒙牛的副董事长.
现年45岁的孙伊萍此前曾任中粮地产(集团)股份有限公司副总经理、中粮集团(西南)大区总经理等职务.她在国际品牌快速消费品行业具有十多年的管理经验.她亦同时获委任为内蒙古蒙牛乳业的董事,即日起生效.
蒙牛乳业今天收盘持平于23.2港元,过去一个月累计涨约11.8%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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