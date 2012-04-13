《香港报摘》--信报4月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--深圳将进行重大金融创新,以被视为深圳中环的前海作为突破口.深圳市委常委昨天通过《改善金融服务,支持实体经济发展》文件,首次提出利用香港低成本的人民币发展前海,加快推进深港银行跨境人民币贷款业务试点,并拟于年内设立前海股权交易所.
* 其他:
--以沽空"找食"的美国Glaucus Research,由以往质疑美国上市的中资股,转移阵地到香港,向首钢资源(0639.HK)发炮,质疑其虚报业务及财务状况.首钢昨天召开投资者电话会议逐点反驳,并称焦煤价钱真实可靠.
--香港股市散户参与率愈来愈高,港交所调查显示,2011年香港个人投资者人数创新高,有215万人为证券投资者,占成年人口35.7%,相当于每三个成年人就有一个人有投资证券.
--曾因高薪在内地招致舆论压力的中海油(0883.HK)昨天在年报中表示,所有执行董事自愿放弃2011年的薪金和绩效奖金.罕见举动引起市场诸多猜测,有市场人士估计,中海油管理层或因去年蓬莱油田漏油事件作出是次决定.
--内地媒体报导,曾是全球最大的太阳能电池生产商德国Q-cells申请破产,将拖累保利协鑫(3800.HK)等多家内地光伏企业,保利协鑫昨天澄清说,业务不会受到影响.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。