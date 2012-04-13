《香港报摘》--信报4月13日

* 要闻版头条:

--深圳将进行重大金融创新,以被视为深圳中环的前海作为突破口.深圳市委常委昨天通过《改善金融服务,支持实体经济发展》文件,首次提出利用香港低成本的人民币发展前海,加快推进深港银行跨境人民币贷款业务试点,并拟于年内设立前海股权交易所.

* 其他:

--以沽空"找食"的美国Glaucus Research,由以往质疑美国上市的中资股,转移阵地到香港,向首钢资源(0639.HK)发炮,质疑其虚报业务及财务状况.首钢昨天召开投资者电话会议逐点反驳,并称焦煤价钱真实可靠.

--香港股市散户参与率愈来愈高,港交所调查显示,2011年香港个人投资者人数创新高,有215万人为证券投资者,占成年人口35.7%,相当于每三个成年人就有一个人有投资证券.

--曾因高薪在内地招致舆论压力的中海油(0883.HK)昨天在年报中表示,所有执行董事自愿放弃2011年的薪金和绩效奖金.罕见举动引起市场诸多猜测,有市场人士估计,中海油管理层或因去年蓬莱油田漏油事件作出是次决定.

--内地媒体报导,曾是全球最大的太阳能电池生产商德国Q-cells申请破产,将拖累保利协鑫(3800.HK)等多家内地光伏企业,保利协鑫昨天澄清说,业务不会受到影响.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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