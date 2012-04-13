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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月13日

路透香港4月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7633港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高181.19点或1.41%,报12,986.58点.有关中国GDP增幅超预期的传言提振材料股和能源股.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  203.320    3.10      30337            15.784       2.50
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.340    5.11     160322             3.832       3.85
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.730    1.37     208958            84.977       1.10
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.830    3.32     189684            20.614       2.30
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  142.270    2.68      62556            11.045       1.89
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  107.940    2.01      45361             8.380       1.33
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.750    1.89     314465            67.929       2.15
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   53.840    1.91      29003             4.180       1.20
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.650    1.96     399731            12.926       0.51
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   22.180    4.43      62973            17.219       3.60
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   22.710    2.02      30242             4.408       2.26
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.520    2.13       7033             3.652       2.01
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.850    2.26       5276             1.230     -48.94
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.650    1.15      45501             0.411      -0.85  (完)

  --整理 李珊珊

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