《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--4月13日

路透香港4月13日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7633港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高181.19点或1.41%,报12,986.58点.有关中国GDP增幅超预期的传言提振材料股和能源股. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 203.320 3.10 30337 15.784 2.50 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.340 5.11 160322 3.832 3.85 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.730 1.37 208958 84.977 1.10 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 39.830 3.32 189684 20.614 2.30 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 142.270 2.68 62556 11.045 1.89 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 107.940 2.01 45361 8.380 1.33 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.750 1.89 314465 67.929 2.15 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 53.840 1.91 29003 4.180 1.20 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.650 1.96 399731 12.926 0.51 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 22.180 4.43 62973 17.219 3.60 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 22.710 2.02 30242 4.408 2.26 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.520 2.13 7033 3.652 2.01 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.850 2.26 5276 1.230 -48.94 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.650 1.15 45501 0.411 -0.85 (完) --整理 李珊珊