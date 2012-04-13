《香港报摘》--经济日报4月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--股市好消息昨一涌而出,不单美国储局副主席叶伦发表平衡鹰派的利好言论,内地传出3月新增贷款强劲及深圳将出台金融创新试点,A股偷步炒上,港股亦步亦趋.瑞银:今季成转捩点.
* 其他:
--刚升任为新地(0016.HK)执行董事的雷霆接受专访时,强调公司运作不受廉署风波影响,积极卖楼步伐不变.今年楼市平稳,楼价可温和上升,市区升幅相对明显,约5-10%.
--恒生银行(0011.HK)旗下恒生证券与越秀集团旗下广州证券组成的合资公司--广州广证恒生证券拟于6月开业,为"内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)"补充协议六的首间合资证券谘询公司.
--电讯盈科(0008.HK)于资本市场有新动作,昨宣布发行3亿美元债券,作一般企业用途,似为备战免费电视.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。