《香港报摘》--经济日报4月13日

* 要闻版头条:

--股市好消息昨一涌而出,不单美国储局副主席叶伦发表平衡鹰派的利好言论,内地传出3月新增贷款强劲及深圳将出台金融创新试点,A股偷步炒上,港股亦步亦趋.瑞银:今季成转捩点.

* 其他:

--刚升任为新地(0016.HK)执行董事的雷霆接受专访时,强调公司运作不受廉署风波影响,积极卖楼步伐不变.今年楼市平稳,楼价可温和上升,市区升幅相对明显,约5-10%.

--恒生银行(0011.HK)旗下恒生证券与越秀集团旗下广州证券组成的合资公司--广州广证恒生证券拟于6月开业,为"内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)"补充协议六的首间合资证券谘询公司.

--电讯盈科(0008.HK)于资本市场有新动作,昨宣布发行3亿美元债券,作一般企业用途,似为备战免费电视.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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