〔港报社评〕确保市民免费看到奥运转播--星岛日报4月13日

伦敦奥运下星期二进入百日倒数,投得这届奥运香港转播权的有线电视,昨日公开表示未必赶得及在免费台播映,明显在催促政府早发免费电视台牌照.市民是否可以欣赏奥运,本来不应与港府政策挂钩,港府应做好两手准备,万一免费转播奥运受阻,即可与业界合作推出应变方案,让大众免费观看到各项重要赛事直播.

付不起钱也应可分享盛事.本届奥运转播权破天荒由有线电视投得.有别于世界盃足球赛,奥运转播权没有规定部分赛事须由免费电视台播放,与众同乐.纯粹从法律角度而言,有线没有合约义务照顾免费电视台观众,从社会利益角度,一班付得起钱的人享有娱乐,令无法付费的人失去机会,绝非公民社会的理想安排.行政会议商讨发牌,个别节目的广告部署不应该在考虑之列,主要考虑新增免费电视台对业界和社会各方面的长远影响.

发牌不必与转播挂钩处理.此外,即使港府及早发牌,都不能百分百保证市民今夏可以免费收看奥运,其中一个可能横生的枝节,是亚洲电视会否重提司法覆核.考虑到之前世界盃转播,港府曾参与协调,万一今次有线透过免费电视转播奥运有所阻滞,当局宜有后备安排,例如促成现有免费电视台与有线达成合作协议,或者安排其他免费播映渠道和场所,尽量让多些市民分享到奥运带来的欢欣和激动.(A06)