《香港报摘》--其他报纸重要消息4月13日

* 明报

--继于2月初报导中国银行(3988.HK)(601988.SS)对优质客户执行首套房85折按揭优惠之后,据悉,北京中国银行和农业银行(1288.HK)(601288.SS)对于首套房按揭利率已经全面执行85折. (B03)

* 星岛日报

--新鸿基地产(0016.HK)郭氏兄弟卷入廉署事件.消息人士表示, 现为新地非执行董事的郭炳湘并无计画返回该公司主持大局. (A02)

--市区重建局公布,九龙马头角北帝街及木厂街项目,今天起招收意向书,该地皮可重建约92个住宅及提供约12,379方尺商业楼面,市场估值约4.1亿港元. (C02)

* 苹果日报

--中国银行执行董事兼副行长王永利表示,去年办理跨境人民币结算量超过1.7万亿元人民币,保持全球领先,其中内地机构办理的跨境人民币结算量达7,800亿元人民币,市占率30%.(B07)

--茂业国际(0848.HK)公布,今年1至3月首季度录得特许专柜销售总额按年增长为3.95%,其中同店增长1.45%,分别较去同期的65.9%和30%大幅放缓. (B07)

* 东方日报

--市场消息透露,香港交易所(0388.HK)董事局部分董事对全力支持港铁(0066.HK)前行政总裁周松岗担任主席有保留,不排除于本月23日股东周年大会后的董事会上,酝酿投反对票或弃权.(B01)

--中国石化(0386.HK)(600028.SS)董事长傅成玉在3月26日业绩会上,发表有关"不能付出高于市场价格"收购中国燃气(0384.HK)的言论,被收购及合并委员会裁定为在是否排除可能会提高要约价方面,含糊不清及造成不确定性.(B04)

--联交所股权资料显示,中国建材(3323.HK)在本月10日获新加坡政府投资公司(GIC)增持1,035.2万股H股,每股平均价10.566港元,涉1.094亿港元,持好仓升至5.05%. (B04)

--达芙妮国际(0210.HK)公布,1至3月份首季营运,同店销售增长率为22%,而销售点净增149个. (B04)

* 文汇报

--铁江现货(1029.HK)首席财务官胡家栋表示,尽管第一季度铁矿石价格有所下降,但根据现时天津现货价来看,期望集团今年第二季铁矿石价格会回升,料今年走势稳步上升.(B02)

* 大公报

--民企风暴未有停息,被美国浑水研究(Muddy Waters Research)指涉嫌协助内地民企帐目造假的致富融资,其母公司致富证券管理层强调并无造假.财经事务及库务局局长陈家强表示,事件影响香港声誉,认为香港有必要提高上市民企的透明度.(B01)

--中国银行总行执行董事兼副行长王永利预计,未来人民币的跨境流动渠道将进一步拓宽,推动人民币跨境良性循环,进一步便利境内外企业使用人民币开展经贸活动.(B01)

--TCL通讯(2618.HK)发出盈利预警,主席李东生表示,智能手机仍处爬坡期,销售未能达标,加上环球经济低迷拖累手机市场需求,估计今年首三个月的盈利将大幅低于去年同期水平.(B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽

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