〔港报社评〕建制派应为社会"大和解"作出表率--文汇报4月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
候任香港特首梁振英昨晚出席建制派立法会议员的饭局,这是建制派"大团结"的一次行动.当然,促进建制派"大团结"不可能只依靠一餐饭,选举产生的社会嫌隙和矛盾不会因为吃完一餐饭就能化解.不过,今次饭局聚会表达了建制派议员"大团结"的意愿,也向社会发出了"大和解"的积极信息.事实上,实现社会"大和解",建制派的"大团结"是基础.所有建制派议员,无论过去是"梁营"还是"唐营"人士,都应顾全大局,作出表率,积极推动实现"香港营"、香港赢的目标.
建制派实现"大团结",可以为社会"大和解"作出表率.社会各界都在看建制派,如果连建制派都不能尽快弥合选举产生的嫌隙与矛盾,继续相互视为对手,或者面和心不合,各界有样学样,社会"大和解"何能实现?香港目前最需要做的是推进社会的"大和解".如果特首选举中的嫌隙和分歧演变为内耗,不但香港经济民生堪虞,而且香港在国家进一步改革开放进程中的重要角色和功能也会弱化.无论是香港市民还是中央,都不愿意看到这种局面.这也是香港无法承受的代价.
梁振英当选后已抓紧时间与各界沟通,在团结香港社会各界人士方面做出了努力.但是,加强建制派的"大团结",推动社会"大和解",非一蹴可就,梁振英还有大量工作要做.而且,在梁振英与社会各界寻求团结与和解的同时,大家也应善意回应,形成良性互动.这样,香港社会"大和解、大团结"局面才会早日出现.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。