〔港报社评〕建制派应为社会"大和解"作出表率--文汇报4月13日

候任香港特首梁振英昨晚出席建制派立法会议员的饭局,这是建制派"大团结"的一次行动.当然,促进建制派"大团结"不可能只依靠一餐饭,选举产生的社会嫌隙和矛盾不会因为吃完一餐饭就能化解.不过,今次饭局聚会表达了建制派议员"大团结"的意愿,也向社会发出了"大和解"的积极信息.事实上,实现社会"大和解",建制派的"大团结"是基础.所有建制派议员,无论过去是"梁营"还是"唐营"人士,都应顾全大局,作出表率,积极推动实现"香港营"、香港赢的目标.

建制派实现"大团结",可以为社会"大和解"作出表率.社会各界都在看建制派,如果连建制派都不能尽快弥合选举产生的嫌隙与矛盾,继续相互视为对手,或者面和心不合,各界有样学样,社会"大和解"何能实现?香港目前最需要做的是推进社会的"大和解".如果特首选举中的嫌隙和分歧演变为内耗,不但香港经济民生堪虞,而且香港在国家进一步改革开放进程中的重要角色和功能也会弱化.无论是香港市民还是中央,都不愿意看到这种局面.这也是香港无法承受的代价.

梁振英当选后已抓紧时间与各界沟通,在团结香港社会各界人士方面做出了努力.但是,加强建制派的"大团结",推动社会"大和解",非一蹴可就,梁振英还有大量工作要做.而且,在梁振英与社会各界寻求团结与和解的同时,大家也应善意回应,形成良性互动.这样,香港社会"大和解、大团结"局面才会早日出现.(A04)